Журналист попытался устроить скандал, задав Шнайдер вопрос об СВО на Олимпиаде

Он задал Шнайдер вопрос о ее лайке публикации в социальных сетях. Речь шла о посте, поддерживающем ВС России.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», - ответила россиянка.

В воскресенье 4 августа Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряную медаль на Олимпиаде.

В финале женского парного турнира в Париже они играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Международный олимпийский комитет разрешил некоторым российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Также их награды не будут отображаться в медальной таблице.