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Футболисты итальянского клуба «Аталанта», включая российского полузащитника Алексея Миранчука, сыграют с португальской командой «Спортинг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА, расположенной Швейцарии. В ней участвовали восемь победителей группового этапа Лиги Европы и победители раунда плей-офф за выход в 1/8 финала.

По результатам жеребьевки, «Спарта» встретится с «Ливерпулем», «Марсель» - с «Вильярреалом», «Рома» - с «Брайтоном», «Бенфика» - с «Рейнджерс», «Фрайбург» - с «Вест Хэмом», «Карабах» - с «Байером» и «Милан» со «Славией».

Первые игры 1/8 финала намечены на 7 марта, ответные проведут 14 марта.

Ранее бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина разработать российский футбольный симулятор. Аршавин уверен, что благодаря этому получится сохранить интерес к футболу.