23 февраля 2024, 16:21

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоялась в Швейцарии

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В швейцарском Ньоне провели жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. О ее результатах сообщило РИА «Новости».

Футболисты итальянского клуба «Аталанта», включая российского полузащитника Алексея Миранчука, сыграют с португальской командой «Спортинг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА, расположенной Швейцарии. В ней участвовали восемь победителей группового этапа Лиги Европы и победители раунда плей-офф за выход в 1/8 финала.

По результатам жеребьевки, «Спарта» встретится с «Ливерпулем», «Марсель» - с «Вильярреалом», «Рома» - с «Брайтоном», «Бенфика» - с «Рейнджерс», «Фрайбург» - с «Вест Хэмом», «Карабах» - с «Байером» и «Милан» со «Славией».

Первые игры 1/8 финала намечены на 7 марта, ответные проведут 14 марта.

Ранее бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина разработать российский футбольный симулятор. Аршавин уверен, что благодаря этому получится сохранить интерес к футболу.

Спортсмены Футбол Европа
23 февраля 2024, 16:22
Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру
РИА «Новости»
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут», - сказала она.

Винер добавила, что вместе с девочками в их спортивной карьере преодолела огромный путь. Она поблагодарило сестер за это.

Сестры Аверины - российские художественные гимнастки, входили в сборную России. Обеим спортсменкам по 25 лет. Арина является пятикратной чемпионкой мира, двукратной абсолютной чемпионкой Европы. Дина - одна из сильнейших спортсменок мира последних шести лет, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Ранее российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он признался, что с нетерпением ждет нового этапа в своей жизни.

Спортсмены Европа Россия
23 февраля 2024, 13:35
Хоккеистов Кочеткова и Бучневича признали звездами дня в НХЛ
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Кочетков во время игры с «Флоридой» (1:0) смог отразить все 44 броска.

Второй звездой дня в НХЛ признали российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича. Хоккеист оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Третьей звездой игрового дня назвали голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, оформившего шатаут и отразившего 38 бросков. Благодаря ему «Айлендерс» не смогли забить ни одной шайбы в ворота команды и проиграли со счетом 4:0.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог набрать очки в 10 матчах НХЛ подряд и повторил достижение Мартена Сан-Луи. Капитан столичного клуба занял 64‑е место в истории лиги по количеству голевых передач.

НХЛ Спортсмены Хоккей Флорида
23 февраля 2024, 13:17
Суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

«Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение», - указано в документе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не нарушил принципы законности, равенства, постановили в суде.

При этом арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте. Это объяснили тем, что информация, содержащаяся в нем - конфиденциальна.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Комитет России потребовал отменить решение, апелляцию зарегистрировали 6 ноября.

Россия Международный олимпийский комитет Спортивный арбитражный суд
23 февраля 2024, 11:34
Латвия приостановила лицензии выступивших на «Играх будущего» хоккеистов
piqsels
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Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила о приостановке лицензии спортсменов, которые поучаствовали в «Играх будущего». Соревнования проходят в Казани, напомнили в пресс-службе федерации.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире „Игры будущего“, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», - говорится в сообщении.

Участниками турнира по фиджитал-хоккею на «Играх будущего» стала сборная Латвии Baltic Select, некоторые ее игроки выступали за национальную команду.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.

Спортсмены Латвия Казань Хоккей «Игры будущего»

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