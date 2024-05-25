25 мая 2024, 18:43

«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 30-го тура Российской премьер-лиги и в шестой раз подряд стал чемпионом России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1.

Интрига сохранялась до конца матча. На 54-й минуте вперед вышла команда Валерия Карпина, гол оформил Роналдо. Петербуржцы сравняли счет на 65-й минуте - 11-метровый реализовал Густаво Мантуан.

На 72-й минуте игры забил Маттео Кассьерра, но гол отменили из-за положения «вне игры». Победный удар в ворота «Ростова» на 85-й минуте встречи сделал нападающий Артур. После окончания матча в активе «Зенита» оказалось 57 очков.

В параллельном матче «Динамо», находившееся на первом месте перед началом тура, проиграло «Краснодару». Это позволило петербургскому клубу выйти в лидеры и стать чемпионом России шестой раз подряд.

ФК Зенит Футбол Россия
25 мая 2024, 12:54
Свыше 2 тысяч человек примут участие в «Спортивном шествии» на ВДНХ 25 мая
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача — привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача - привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Здоровое Отечество» зародился в 2021 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. При этом главная цель движения исходит из названия.

«Здоровье у нас базируется на трех столпах, здоровье есть физическое, есть психологическое, а есть социальное. Физическое - это здоровое тело и физически подготовленное. Психологическое - это здоровье нашей души. Социальное - это наши принципы и взаимоотношение с обществом и окружающим миром», - рассказала Екатерина Лещинская.

Помимо массовых различных мероприятий, которые проводятся как в режиме онлайн, так и офлайн, проект занимается строительством спортивных площадок.

«Мы вдохновились историей советского времени, нам очень нравится суть, что все вставали в одно время и делали зарядку. Поэтому „Марафон Зарядок“ один из важных для нас проектов по возрождению этих добрых, правильных, спортивных традиций», - поделилась Лещинская.

Руководитель проекта подчеркнула, что с приходом сезона каждую субботу стартовали бесплатные тренировки со спортсменами. Они проводятся на Поклонной горе. Кроме того, вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ запущен совместный проект. Так, каждую субботу на главной сцене олимпийский чемпион проводит зарядку. При этом к ней присоединяются и другие регионы России по телемосту.

«Мы с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным собрали около шести тысяч участников зарядки и поставили рекорд», - отметила специалист.

Также 25 мая на ВДНХ проведут «Спортивное шествие», в котором более двух тысяч спортсменов пройдут дистанцию, чтобы вдохновить всю страну на здоровый образ жизни. В 2025 году во второй субботе августа это шествие состоится на Красной Площади.

«Мы хотим поднять статус спортсмена в нашей стране. Сложно не согласиться, что сейчас кумирами молодежи становятся блогеры, звезды шоу-бизнеса и, как будто, у многих принципы идут не в ту стезю. У нас есть спортсмены, которые отстаивают нашу страну на международной арене. Это те люди, на которых действительно стоит равняться», - рассказала Лещинская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
25 мая 2024, 12:38
Кто станет чемпионом России по футболу? Главное о финальном туре РПЛ
РИА «Новости»
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Впервые за 10 лет на титул чемпиона перед заключительным туром чемпионата России по футболу претендуют сразу три клуба — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Победитель определится уже 25 мая. Расклад сил 360.ru обсудил с футбольным экспертом, автором Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолием Горсковым.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть: если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

«Но самое удивительное, что и „Краснодар“ при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть „Динамо“ и надеяться, что в матче „Зенит“ - „Ростов“ петербуржцы не победят. То есть даже если „Зенит“ сыграет вничью, а „Краснодар“ выиграет, то „Краснодар“ становится чемпионом России», - заключил собеседник 360.ru.

Все матчи заключительного тура стартуют в 16:30 по московскому времени. Начиная с 2019 года, первенства страны выигрывал «Зенит» под руководством Сергея Семака. «Динамо», как и «Краснодар», в современной истории страны не было чемпионом ни разу.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть, если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

\"Но самое удивительное, что и «Краснодар» при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть «Динамо» и надеяться что в матче «Зенит\"-\"Ростов» петербуржцы не победят. То есть даже если «Зенит» сыграет вничью, а «Краснодар» выиграет, то «Краснодар» становится чемпионом России\", - заключил собеседник 360.ru.

ФК Зенит Краснодар ФК Динамо Футбол Россия
24 мая 2024, 07:52
Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею
РИА «Новости»
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Сборная Канады сыграет с командой Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, а за другую путевку в финал поспорят команды Чехии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Мировое первенство проходит в Чехии, в четверг завершились матчи четвертьфинального раунда. Швейцария обыграла команду Германии (3:1), Канада переиграла Словакию (6:3), Швеция оказалась сильнее Финляндии (2:1), а хозяева турнира чехи победили США (1:0).

Состав пар в полуфинале турнира определился по посеву команд, который основан на занятых ими местах по результатам групповой стадии.

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 25 мая. Сборные Канады и Швейцарии начнут матч в 19:20, а перед ними встретятся Чехия и Швеция.

Сборные России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.

Хоккей
23 мая 2024, 21:51
Открылась регистрация на забег «Навстречу Играм дружбы» в рамках ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Первый день основной программы Петербургского международного экономического форума по традиции откроет забег по историческому центру Санкт-Петербурга. Он состоится 6 июня.

В 2024 году девизом для масштабного бегового события выбрали фразу «Навстречу Играм дружбы». Участникам ПМЭФ и жителям города предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Забег начнется в 06:30 у Исаакиевского собора. Выбранное для старта время позволит увидеть красоту Петербурга в уникальной обстановке без потока машин.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступят фонд «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Зарегистрироваться на забег можно в Личном кабинете.

Участие в церемонии открытия забега примет президент Международной ассоциации бокса и идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев. Он также сам выйдет на старт.

«Бег - самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов - людей из самых разных сфер», - сказал Кремлев.

Он напомнил, что одна из миссий Всемирных игр дружбы заключается в возрождении объединяющей силы спорта на глобальных соревнованиях. Кремлев добавил, что забегом на ПМЭФ откроют серию беговых событий в поддержку Игр дружбы. В дальнейшем они пройдут во многих странах мира.

Разминку для участников забега проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.

Победителей и призеров будут определять как среди жителей города, так и участников ПМЭФ-2024. Подведут итоги забега и в корпоративном зачете. Ожидается, что одной из самых многочисленных будет команда «Авито» и Kismet - в ее заявке более 50 человек.

Среди участников забега - команда Специальной Олимпиады России. Поддержку ей оказывает бренд высокотехнологичного топлива G-Drive.

Экскурсионный формат соревнований, организованный при поддержке «Уралхим Run Factory», доступен для участников форума второй год подряд. В него включили познавательные истории о знаковых объектах на дистанции.

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Ознакомиться с их программой Игр можно на сайте , а следить за новостями о спортивных мероприятиях форума - в Telegram.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия ПМЭФ-2024

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