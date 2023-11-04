04 ноября 2023, 22:03

«Зенит» разгромил «Балтику» и стал лидером РПЛ

pxhere.com
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Команда «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил корреспондент Lenta.ru.

Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Северной столицы. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий Иван Сергеев. Преимущество команды на 77-й минуте увеличил форвард Матео Кассьерра.

После 14 матчей «Зенит» с 29 очками стал лидером в турнирной таблице РПЛ. Балтика оказалась на предпоследнем 15 месте с 11 баллами. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября. «Балтика» в этот же день встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сразится на поле с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Матчи запланированы на 28–30 ноября 2023 года и 12–13 марта 2024-го.

ФК Зенит Футбол
04 ноября 2023, 20:47
Защитник «Факела» получил перелом скулы после удара в голову
РИА «Новости»
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Футболиста воронежского «Факела» Федора Кудряшова заменили после столкновения с нападающим грозненского «Ахмата» Мохамедом Конате. Спортсмен получил удар плечом в голову от соперника на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Кудряшову потребовалась помощь врачей, у него диагностировали перелом, сообщили в пресс-службе команды.

«Диагноз подтвердился - у Федора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трех недель», - написали в Telegram-канале.

Во время матча также заменили Сергея Брызгалова и Хызыра Аппаева из-за болевых ощущений в области коленного сустава. Игра «Факела» с «Ахматом» закончилась победой воронежцев. Счет матча - 2:1.

Ранее защитник воронежского «Факела» Федор Кудряшов оценивал шансы клуба остаться в Российской премьер-лиге. Он был уверен, что ФК начнет стабильно набирать очки в чемпионате.

Спортсмены Больницы Футбол
04 ноября 2023, 13:25
Романа Ротенберга дисквалифицировали за критику судей
РИА «Новости»
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Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей после игры с омским «Авангардом». Об этом сообщили на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла 2 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Нападающий СКА Иван Зинченко подрался с хоккеистом «Авангарда» Марком Вербой в начале второго периода.

Ротенберг заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду». В КХЛ подчеркнули, что главный тренер СКА допустил публичные комментарии в отношении судейства матча, что является нарушением спортивного регламента.

«На клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», - говорится в сообщении.

После драки Зинченко и Вербы главный тренер СКА заявил, что спортсмен петербургского клуба серьезно пострадал. По его словам, Зинченко не помогли, когда тот лежал без сознания, а Верба продолжал его избивать.

Драки Хоккей
03 ноября 2023, 23:42
Сын Кадырова победил бойца UFC и подшутил над ним в Сети
unsplash.com
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли опубликовал кадры своего поединка со звездным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщило издание Sport24.

Во время спарринга Кадыров-младший отправил спортсмена в нокдаун ударом в голову.

«Когда реванш, брат?» - иронично написал Эли в социальных сетях.

Боец Хамзат Чимаев провел 13 поединков в ММА и одержал столько же побед. Две недели назад россиянин поборол нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

За победу Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes-Benz G-класса. Непобежденный боец попозировал на фоне внедорожника, показав жестами «класс».

После поединка спортсмен обратился к главе Чеченской Республики. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.

Спортсмены Чечня Рамзан Кадыров UFC
03 ноября 2023, 18:01
Сборная России по футболу сыграет с командой Кубы в Волгограде
РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборные России и Кубы встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Российская национальная команда провела две товарищеские встречи в октябре 2023 года. Команда сыграла с футболистами из Камеруна в Москве 12 октября. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России.

Во второй товарищеской игре сборная встретилась с командой Кении. Футболисты сыграли вничью - 0:0.

После товарищеских матчей с Камеруном и Кенией Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда набрала 1497,63 балла. Первые три строчки заняли Аргентина, Франция и Бразилия.

Спортсмены Куба Сборная России по футболу

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