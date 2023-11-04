«Зенит» разгромил «Балтику» и стал лидером РПЛ

Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Северной столицы. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий Иван Сергеев. Преимущество команды на 77-й минуте увеличил форвард Матео Кассьерра.

После 14 матчей «Зенит» с 29 очками стал лидером в турнирной таблице РПЛ. Балтика оказалась на предпоследнем 15 месте с 11 баллами. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября. «Балтика» в этот же день встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сразится на поле с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Матчи запланированы на 28–30 ноября 2023 года и 12–13 марта 2024-го.