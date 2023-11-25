25 ноября 2023, 18:18

«Зенит» обыграл «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ

РИА «Новости»
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Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

Встреча команд состояла в Санкт-Петербурге 25 ноября. Голы в ворота соперника забили Родригао (45+2), Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). На 52-й минуте встречи пенальти не получилось реализовать полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

У «Зенита» сейчас 33 очка, он занял первое место в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». У «Сочи» с 10-ю очками последнее, 16-е место.

Следующий матч «Зенита» состоится в гостях у московского «Динамо» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России 29 декабря. «Сочи» 2 декабря сыграет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура РПЛ.

Ранее руководство петербургского клуба сообщило о планах приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. По данным «Чемпионата» , «Зенит» оценил стоимость сделки в 18 миллионов евро.

ФК Зенит Санкт-Петербург Футбол
25 ноября 2023, 12:51
Российский нападающий «Тампы» Кучеров стал звездой дня в НХЛ
Global Look Press
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Российского форварда Никиту Кучерова, играющего за американский хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», признали звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщило РИА «Новости».

В ночь на 25 ноября Кучеров помог «Тампе» одержать победу в матче с «Каролиной». Игра закончилась со счетом 8:2. Российский хоккеист забил два гола и сделал четыре передачи. Он повторил рекорд клуба.

По итогам дня Кучеров возглавил таблицу бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов) лиги. Форвард оказался первым российским игроком в новейшей истории страны, набрав в матче НХЛ шесть очков. Его предшественником был Сергей Макаров, который набрал семь очков в феврале 1990 года.

Второй звездой дня признали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка. Американец помог своей команде разгромить «Флориду» со счетом 3:0. Он отразил 32 броска по воротам.

Тройку лидеров закрыл одноклубник Кучерова по «Тампе» Брэйден Пойнт, забивший три шайбы и сделавший две передачи.

Ранее российский нападающий Артемий Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ и продлил результативную серию в лиге до 14 матчей.

США НХЛ Хоккей Россия
25 ноября 2023, 02:20
Овечкин ударил соперника клюшкой в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».

В конце первого периода российский хоккеист хотел применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Соперник увернулся, а Овечкин влетел в заградительное стекло.

Когда прозвучала сирена, капитан «Вашингтон Кэпиталс» не успокоился. Он продолжил ругаться с Деарне, а потом ударил его клюшкой в лицо. Овечкин сразу принес извинения сопернику. Судьи выписали ему штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Александр Овечкин участвовал в 17 матчах НХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский нападающий заявил, что в свое время вместе с хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
24 ноября 2023, 21:13
Бывший вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне
РИА «Новости»
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Бывший вратарь «Рейнджерс» и других клубов национальной хоккейной лиги Мартин Бирон заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забросить 30 шайб в текущем сезоне. Мнение голкипера передало TSN.

«У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов голкиперам», - заявил Бирон.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, забил пять шайб и сделал семь результативных передач. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составило 67 шайб.

Ранее Александр Овечкин заявил, что вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в свое время спас Национальную хоккейную лигу. Сейчас, по словам хоккеиста, они уже «старички». И новому поколению спортсменов предстоит доказать, что они будут еще лучше.

НХЛ Хоккей Рекорды Александр Овечкин
24 ноября 2023, 20:15
Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионками России
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу среди женщин. Спортсменки заняли первое место второй раз подряд.

Встреча команд состоялась в Химках. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В составе победительниц голами отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66-я минута). Среди «красно-синих» отличилась Татьяна Петрова, забив единственный мяч.

Перед решающим туром у команд было по 38 очков. В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата РФ. При этом ЦСКА также занял второе место. Бронзу забрали футболистки московского «Локомотива».

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал победу сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы «Зенита» на чемпионство выросли до 57,9%.

ФК Зенит Футбол Россия

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