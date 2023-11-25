«Зенит» обыграл «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ

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Встреча команд состояла в Санкт-Петербурге 25 ноября. Голы в ворота соперника забили Родригао (45+2), Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). На 52-й минуте встречи пенальти не получилось реализовать полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

У «Зенита» сейчас 33 очка, он занял первое место в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». У «Сочи» с 10-ю очками последнее, 16-е место.

Следующий матч «Зенита» состоится в гостях у московского «Динамо» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России 29 декабря. «Сочи» 2 декабря сыграет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура РПЛ.

Ранее руководство петербургского клуба сообщило о планах приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. По данным «Чемпионата» , «Зенит» оценил стоимость сделки в 18 миллионов евро.