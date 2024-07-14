«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

В первом тайме у «бело-голубых» отличились Родригао, Вендел и лучший ассистент прошлого сезона Российской премьер-лиги Максим Глушенков. Он перешел в петербургскую команду в конце июня из «Локомотива».

Никита Кривцов во втором тайме сократил отрыв в счете, но уже через три минуты Глушенков оформил дубль. Федоров Смолов забил гол на 70-й минуте. Он вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо».

«Зенит» стал обладателем Суперкубка пятый раз подряд.

Экс-футболист Максим Деменко ранее прокомментировал желание «Зенита» купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. Таким образом петербуржцы хотят ослабить москвичей.