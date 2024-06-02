«Зенит» обыграл «Балтику» и выиграл Кубок России по футболу
Петербургский «Зенит» обыграл «Балтику» из Калининграда и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Трансляцию вел телеканал «Матч.ТВ».
Калининградцы вели в первом тайме, на 66-й минуте игрок «Зенита» забил ответный гол, но его отменили по итогам просмотра ВАР. Защитник питерского клуба Нино на 81-й минуте сравнял счет.
Окончательно победитель определился в добавленное время, гол забил Алип Нуралы из «Зенита».
Сине-бело-голубые четырежды выигрывали Кубок России, калининградцы ранее никогда не доходили до финала. Действующий чемпион Кубка - ЦСКА.
Ранее вышедшие в финал футбольные команды опубликовали списки состава команд.