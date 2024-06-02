02 июня 2024, 20:06

«Зенит» обыграл «Балтику» и выиграл Кубок России по футболу

РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Балтику» из Калининграда и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Трансляцию вел телеканал «Матч.ТВ».

Калининградцы вели в первом тайме, на 66-й минуте игрок «Зенита» забил ответный гол, но его отменили по итогам просмотра ВАР. Защитник питерского клуба Нино на 81-й минуте сравнял счет.

Окончательно победитель определился в добавленное время, гол забил Алип Нуралы из «Зенита».

Сине-бело-голубые четырежды выигрывали Кубок России, калининградцы ранее никогда не доходили до финала. Действующий чемпион Кубка - ЦСКА.

Ранее вышедшие в финал футбольные команды опубликовали списки состава команд.

Санкт-Петербург Футбол Россия Калининград Москва
02 июня 2024, 19:33
Стало известно, где может продолжить карьеру Станислав Черчесов
РИА «Новости»
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Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости», что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.

Руководство казахстанской федерации рассматривает пятерых кандидатов.

«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», - отметил Барменкулов.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 годы, под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы наставника был «Ференцварош» из Венгрии. С июля прошлого года специалист официально не руководил ни одной из команд.

Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости» , что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.

Казахстан Футбол Европа Станислав Черчесов
02 июня 2024, 19:01
«Зенит» и «Балтика» озвучили состав на суперфинал Кубка России
РИА «Новости»
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Стартовал финальный матч Кубка России по футболу. Трофей разыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

За «Зенит» играют вратарь Денис Адамов, а также футболисты Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Артур, Педро, Клаудиньо, Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В «Балтике» на игру вышли вратарь Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Диего Луна, Александр Осипов, Алекс Фернандес, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Виталий Лисакович и Юрий Ковалев.

После первого тайма «Зенит» уступил сопернику со счетом 1:0. Трансляцию ведет «Матч.ТВ».

В конце мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу.

ФК Зенит Футбол Россия
02 июня 2024, 15:07
Академия футбольной «Балтики» сообщила о смерти своего 15-летнего воспитанника
Unsplash
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Футболист молодежной команды «Балтика» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщила академия калининградского клуба в Telegram-канале.

Юный спортсмен мужественно боролся с тяжелым заболеванием, которое ему диагностировали в 2023 году. Ботоногов прошел курс лечения и перенес операцию, однако потом болезнь обострилась. Парню требовались дорогостоящие препараты, которые были не по карману семье.

«Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел», - передали в футбольном клубе.

Академия клуба «Балтика» выразила соболезнования родным и близким Ботоногова.

Спортсмены Болезни Семья
02 июня 2024, 13:03
РФС начал переговоры с Китаем об обмене судьями и технологиями
Unsplash
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Российский футбольный союз ведет переговоры с Китаем по двустороннему сотрудничеству. Об этом в беседе с «Матч ТВ» сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Диалог касается обмена арбитрами, технологиями и семинарами. Каманцев выразил надежду, что в этом году стороны подпишут соглашение.

«С Китаем тяжелая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества», - подчеркнул глава комитета РФС.

Российский футбольный союз уже подписал соглашение в сфере судейства с Саудовской Аравией и Белоруссией. Документ подразумевает обмен элитными арбитрами ФИФА и перспективными судьями, работающими на матчах высших состязаний.

Накануне в финале Лиги Чемпионов встретились испанский «Реал» и немецкая «Белоруссия».

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

Футбол Переговоры Китай

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