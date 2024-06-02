02 июня 2024, 19:01

«Зенит» и «Балтика» озвучили состав на суперфинал Кубка России

РИА «Новости»
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Стартовал финальный матч Кубка России по футболу. Трофей разыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

За «Зенит» играют вратарь Денис Адамов, а также футболисты Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Артур, Педро, Клаудиньо, Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В «Балтике» на игру вышли вратарь Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Диего Луна, Александр Осипов, Алекс Фернандес, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Виталий Лисакович и Юрий Ковалев.

После первого тайма «Зенит» уступил сопернику со счетом 1:0. Трансляцию ведет «Матч.ТВ».

В конце мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу.

ФК Зенит Футбол Россия
02 июня 2024, 15:07
Академия футбольной «Балтики» сообщила о смерти своего 15-летнего воспитанника
Unsplash
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Футболист молодежной команды «Балтика» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщила академия калининградского клуба в Telegram-канале.

Юный спортсмен мужественно боролся с тяжелым заболеванием, которое ему диагностировали в 2023 году. Ботоногов прошел курс лечения и перенес операцию, однако потом болезнь обострилась. Парню требовались дорогостоящие препараты, которые были не по карману семье.

«Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел», - передали в футбольном клубе.

Академия клуба «Балтика» выразила соболезнования родным и близким Ботоногова.

Спортсмены Болезни Семья
02 июня 2024, 13:03
РФС начал переговоры с Китаем об обмене судьями и технологиями
Unsplash
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Российский футбольный союз ведет переговоры с Китаем по двустороннему сотрудничеству. Об этом в беседе с «Матч ТВ» сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Диалог касается обмена арбитрами, технологиями и семинарами. Каманцев выразил надежду, что в этом году стороны подпишут соглашение.

«С Китаем тяжелая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества», - подчеркнул глава комитета РФС.

Российский футбольный союз уже подписал соглашение в сфере судейства с Саудовской Аравией и Белоруссией. Документ подразумевает обмен элитными арбитрами ФИФА и перспективными судьями, работающими на матчах высших состязаний.

Накануне в финале Лиги Чемпионов встретились испанский «Реал» и немецкая «Белоруссия».

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

Футбол Переговоры Китай
02 июня 2024, 11:12
Бивол отправил в нокаут Зинада и защитил пояса WBA и IBO
РИА «Новости»
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Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Об этом сообщило РИА «Новости».

Бой провели в столице Саудовской Аравии. Россиянин отправил соперника в нокаут в шестом раунде.

Выход 33-летнего российского боксера на ринг сопровождала композиция рок-коллектива «Кино» «Группа крови».

За свою карьеру Бивол одержал 23 победы (12 - нокаутом). В его биографии нет ни одного поражения на профессиональном ринге. На счету Зинада 22 победы (16 нокаутом), после встречи с Биволом появилось первое поражение.

Накануне стало известно, что 20 июля не состоится бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном. Последний не сможет участвовать в поединке из-за обострившейся язвы желудка.

Спортсмены Бокс
02 июня 2024, 10:21
Махачев вновь защитил титул чемпиона UFC
РИА «Новости»
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Чемпион UFC в легком весе 32-летний Ислам Махачев победил американского легковеса Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Соревнования прошли в Ньюарке на арене Prudential Center в ночь на 2 июня.

Как отметили на сайте UFC , российский спортсмен одержал победу над соперником, проведя удушающий прием в пятом раунде.

Тридцатипятилетний Дастин Порье - четвертый в рейтинге лучших бойцов дивизиона. На его счету 30 побед и девять поражений. Махачев признался, что одолеть его на турнире UFC 302 было непросто.

«Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей», - процитировал бойца ММА РБК.

В карьере самого Ислама Махачева 26 побед и только одно поражение.

В 2023 году боец смешанных единоборств заявил журналистам, что не планирует завершать карьеру. Он констатировал, что «не стоит на месте» и демонстрирует рост показателей из года в год.

Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA

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