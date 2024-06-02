«Зенит» и «Балтика» озвучили состав на суперфинал Кубка России

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За «Зенит» играют вратарь Денис Адамов, а также футболисты Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Артур, Педро, Клаудиньо, Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В «Балтике» на игру вышли вратарь Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Диего Луна, Александр Осипов, Алекс Фернандес, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Виталий Лисакович и Юрий Ковалев.

После первого тайма «Зенит» уступил сопернику со счетом 1:0. Трансляцию ведет «Матч.ТВ».

В конце мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу.