Завершился групповой этап и определились 8 участников плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Половина прошедших в четвертьфинал Пути РПЛ - московские клубы. В плей-офф сыграют «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, на поле встретятся петербургский «Зенит», калининградская «Балтика», команды «Ростов» и «Оренбург». В четвертьфинала Пути регионов вышли московская «Родина», екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки» , «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Краснодар», грозненский «Ахмат» и астраханский «Волгарь».

Жеребьевка пройдет 3 ноября, а первые игры - с 28 по 30 ноября. В финале Кубка России выступят победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал правило двойного касания при пробитии пенальти. Его возмутило, что в матче с «Краснодаром» не засчитали гол нападающего Александра Соболева.