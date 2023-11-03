03 ноября 2023, 08:01

Завершился групповой этап и определились 8 участников плей-офф Пути РПЛ Кубка России

РИА «Новости»
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Групповой этап Кубка России завершился. В плей-офф Пути РПЛ прошли «Локомотив», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Балтика», «Зенит», «Ростов» и «Оренбург». Жеребьевка состоится 3 ноября, сообщил «Чемпионат».

Половина прошедших в четвертьфинал Пути РПЛ - московские клубы. В плей-офф сыграют «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, на поле встретятся петербургский «Зенит», калининградская «Балтика», команды «Ростов» и «Оренбург». В четвертьфинала Пути регионов вышли московская «Родина», екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки» , «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Краснодар», грозненский «Ахмат» и астраханский «Волгарь».

Жеребьевка пройдет 3 ноября, а первые игры - с 28 по 30 ноября. В финале Кубка России выступят победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал правило двойного касания при пробитии пенальти. Его возмутило, что в матче с «Краснодаром» не засчитали гол нападающего Александра Соболева.

Футбол
02 ноября 2023, 18:46
Лавров указал на несостоятельность и ангажированность МОК
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Международный олимпийский комитет продемонстрировал свою несостоятельность и ангажированность, поддерживая исключительно то, что выгодно Западу. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировал ТАСС.

Глава МИД России прокомментировал заявление МОК о недопустимости дискриминации спортсменов из Израиля из-за действий страны в секторе Газа. Представитель комитета сказал, что атлеты «не могут нести ответственность за действия своих правительств». Лавров назвал возмутительной позицию МОК, только сейчас вспомнившего о недопустимости коллективной ответственности спортсменов.

Атлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях весной 2022 года из-за конфликта на Украине. Позднее МОК разрешил спортивным федерациям самостоятельно принимать решение о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе и с соблюдением ряда условий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Международного олимпийского комитета применять равный подход ко всем атлетам без исключения. Дипломат заявила, что российских и белорусских спортсменов затронула целенаправленная политизация.

Спортсмены Сергей Лавров МИД РФ Международный олимпийский комитет
02 ноября 2023, 16:41
Футболист «Локомотива» женился на телеведущей
РИА «Новости»
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Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян женился на телеведущей Яне Ромашкиной. Об этом новоиспеченная супруга сообщила в соцсетях.

Уроженец Санкт-Петербурга Тикнизян сделал предложение своей девушке в сентябре, разместив у Останкинской телебашни баннер с надписью «Яна, выходи за меня». Это произошло на следующий день после матча девятого тура РПЛ, где футболист забил победный гол. В итоге «Локомотив» победил «Зенит» со счетом 2:1.

Наир Тикнизян признался «Матч ТВ» , что роспись прошла скромно, в кругу близких - пара не видит смысла в пышной свадьбе.

Яна Ромашкина заявила, что сменит фамилию в паспорте, поскольку считает, что у супругов она должна быть одна, но в эфире оставит свою прежнюю фамилию, чтобы зрителям было привычнее.

Бракосочетание состоялось еще 24 октября. На одном фото, которое выложила Ромашкина, жених надевает ей кольцо на палец, на втором нарядные молодожены оба демонстрируют обручальные кольца.

Свадьбы Футбол ФК Локомотив
02 ноября 2023, 13:16
Россия потребовала восстановления своих спортсменов в правах
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Россия настаивает на восстановлении в правах своих и белорусских спортсменов, которых коснулась «целенаправленная политизация» спортивной повестки Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Мы требуем от Международного олимпийского комитета <…> неукоснительного применения ко всем без исключения атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», - подчеркнула она.

Дипломат указала на то, что МОК должен «четко и недвусмысленно» отказаться от практики двойных стандартов.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Затем комитет позволил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов из этих двух стран в нейтральном статусе с рядом условий.

По решению Исполнительного комитета Федерации спортивной гимнастики, с 1 января 2024 года сборные РФ и Белоруссии смогут приезжать на международные соревнования.

Спортсмены Мария Захарова Россия МИД РФ
02 ноября 2023, 07:25
«Это абсурд». Тренер «Спартака» раскритиковал правило пробития пенальти
РИА «Новости»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль назвал ненужным правило двойного касания при пробитии пенальти. Так он отреагировал на незасчитанный гол нападающего команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром».

Он заявил, что правила нужны, только если имеют смысл.

«По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», - процитировал Абаскаля «Чемпионат».

Матч, состоявшийся в рамках шестого тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2. Сравняв счет с пенальти на 84-й минуте (3:3), Александр Соболев сделал два касания при выполнении удара. В итоге гол отменили, а нападающий накричал на арбитра и получил желтую карточку. При этом, как отметил kp.ru , ситуация с касанием не так уж однозначна: первого из них не видно даже на телевизионных повторах.

Спартак Футбол

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