Затягивание рассмотрения дела Валиевой раскритиковали в США

Слушание дела россиянки прошло в Спортивном арбитражном суде с 26 по 28 сентября. По их итогам CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга. Американским спортсменов, которые ждут свои медали уже два года, не просто отказали в правосудии. Само правосудие как сущность потерпело поражение», - сказал Тайгарт.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу , об этом стало известно на следующий день после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, где российская команда одержала победу.

В ходе рассмотрения дела Валиева рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с лекарство дедушки. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что спортсменка не предоставила никаких свидетельств в подтверждение своих слов.