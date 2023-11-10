10 ноября 2023, 07:04

Затягивание рассмотрения дела Валиевой раскритиковали в США

РИА «Новости»
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Затягивание рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой подорвало доверие спортсменов к антидопинговой системе и стало поражением для правосудия. Об этом заявил руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, его слова привело издание USA Today.

Слушание дела россиянки прошло в Спортивном арбитражном суде с 26 по 28 сентября. По их итогам CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга. Американским спортсменов, которые ждут свои медали уже два года, не просто отказали в правосудии. Само правосудие как сущность потерпело поражение», - сказал Тайгарт.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу , об этом стало известно на следующий день после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, где российская команда одержала победу.

В ходе рассмотрения дела Валиева рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с лекарство дедушки. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что спортсменка не предоставила никаких свидетельств в подтверждение своих слов.

Допинг Фигурное катание Камила Валиева
10 ноября 2023, 06:23
Российский хоккеист приблизился к уникальному рекорду в истории клуба НХЛ
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил серию матчей с результативными действиями в Национальной хоккейной лиги до 13.

В ночь на пятницу «Рейнджерс» проводили матч с «Миннесотой Уайлд» и одержали победу со счетом 4:1, россиянин отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, Панарин продлил серию матчей в НХЛ подряд до 13. После начала регулярного сезона-2022/23 он отмечается очками в каждой игре.

Всего в активе россиянина 21 очко (семь заброшенных шайб и 14 результативных передач).

Рекордсменом «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии является Род Жильбер, который в сезоне-1972/73 отметился в 14 матчах подряд.

Перед началом сезоне издание The Atlethic включило Панарина в список хоккеистов уровня Сборной Всех Звезд. Он выступает в НХЛ с 2015 года.

НХЛ Хоккей
08 ноября 2023, 23:49
«Не знаю, жив ли он». Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом-украинцем
РИА «Новости»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с живущим на Украине отцом. В эфире телеканала «Россия 1» олимпийская чемпионка призналась, что давно не поддерживает отношения с родителем и даже не знает, жив ли он.

Вяльбе рассказала, что ее отец родился и живет на Украине. С матерью спортсменки мужчина расстался еще до рождения ребенка и не участвовал в ее воспитании.

Вяльбе призналась, что когда ей было 20 лет, она начала общаться с отцом, но в этих отношениях не было искренности.

«Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», - рассказала олимпийская чемпионка.

В мае Елена Вяльбе заявила, что не считает предателями россиян, которые решили сменить спортивное гражданство. По ее мнению, предательство - это слишком громкое слова, а эти люди, скорее всего, просто испугались.

Спортсмены Украина
08 ноября 2023, 07:14
Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду «Тампа» на чужом льду переиграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3. Россиянин набрал два очка - отметился заброшенной шайбой и сделал результативную передачу на партнера.

Всего в нынешнем сезоне Кузнецов провел 13 матчей и набрал 22 очка (10 голов и 12 ассистов), он идет на первом месте в списке бомбардиров.

Россиянина преследует нападающий «Ванкувера Элиас Петтерссон, в активе которого 21 очков, тройку замыкает российский форвард „Рейнджерс“ Артемий Панарин (20 очков).

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в 824-й раз в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая лишь от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

НХЛ Хоккей
07 ноября 2023, 20:56
Роднина раскритиковала защиту фигуристки Валиевой по делу о допинге
РИА «Новости»
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Рассмотрение дела об употребление допинга российской фигуристки Камилы Валиевой все еще продолжается Спортивным арбитражным судом (CAS) Лозанны. Слушания завершатся 9-10 ноября, после чего коллегия вынесет арбитражное решение. Но в победу защиты молодой фигуристки поверили не все. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 заявила, что суд вряд ли поверит аргументам защиты.

Она подчеркнула, что вина в самом процессе полностью лежит на российской стороне, которая допустила, что другие государства начали указывать на допущенные ошибки.

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред?» - возмутилась Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что сейчас нужно побыстрее завершить скандальный процесс и начать работать над собственными ошибками, а не искать употребление допинга зарубежными спортсменами.

Скандал с Камилой Валиевой начался в конце 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин. Тогда фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

Решение спортсменка обжаловала и смогла вернуться к соревнованиям и даже принять участие в зимних Олимпийских играх в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS с новым требованием отстранить Валиеву от соревнований и обнулить все ее результаты.

В ходе рассмотрения дела Валиева заявила, что лекарство принимал ее дедушка, который возил девушку на тренировки. Возможно, таким образом частицы вещества попали в ее организм. Представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта , которые подтвердили бы эти заявления.

Окончательно решение по делу вынесет коллегия CAS, куда вошли британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев. Изначально заседание планировали провести с 26 по 28 сентября. Дату изменили, так как в деле появились новые доказательства, требующие дополнительной проверки.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Спортивный арбитражный суд Камила Валиева

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