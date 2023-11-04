Защитник «Факела» получил перелом скулы после удара в голову
Футболиста воронежского «Факела» Федора Кудряшова заменили после столкновения с нападающим грозненского «Ахмата» Мохамедом Конате. Спортсмен получил удар плечом в голову от соперника на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Кудряшову потребовалась помощь врачей, у него диагностировали перелом, сообщили в пресс-службе команды.
«Диагноз подтвердился - у Федора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трех недель», - написали в Telegram-канале.
Во время матча также заменили Сергея Брызгалова и Хызыра Аппаева из-за болевых ощущений в области коленного сустава. Игра «Факела» с «Ахматом» закончилась победой воронежцев. Счет матча - 2:1.
Ранее защитник воронежского «Факела» Федор Кудряшов оценивал шансы клуба остаться в Российской премьер-лиге. Он был уверен, что ФК начнет стабильно набирать очки в чемпионате.