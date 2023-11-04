Защитник «Факела» получил перелом скулы после удара в голову

Романа Ротенберга дисквалифицировали за критику судей

Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей после игры с омским «Авангардом». Об этом сообщили на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла 2 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Нападающий СКА Иван Зинченко подрался с хоккеистом «Авангарда» Марком Вербой в начале второго периода.

Ротенберг заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду». В КХЛ подчеркнули, что главный тренер СКА допустил публичные комментарии в отношении судейства матча, что является нарушением спортивного регламента.

«На клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», - говорится в сообщении.

После драки Зинченко и Вербы главный тренер СКА заявил, что спортсмен петербургского клуба серьезно пострадал. По его словам, Зинченко не помогли, когда тот лежал без сознания, а Верба продолжал его избивать.