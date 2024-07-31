Западу можно. Захарова уличила МОК в предвзятости при отстранении стран от Олимпиады

Она напомнила, что боевые действия далеко не всегда становились причиной отстранения сборных от Олимпиады. Захарова привела несколько примеров, в том числе участие команд Франции и Великобритании в Играх 1956 года в Мельбурне, несмотря на вторжение в Египет, и выступление США на соревнованиях 1964 года в Токио вопреки войне во Вьетнаме.

При этом МОК, по ее словам, неоднократно отстранял другие страны, вмешиваясь в их внутреннюю политику. Например, команды КНДР и Индонезии не пустили на Олимпиаду 1964 года в Токио из-за участия в «Играх новых развивающихся сил».

«Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК», - возмутилась Захарова.

Она обвинила МОК в цинизме и работе на Запад. Также дипломат назвала недопуск России и Белоруссии до Игр проявлением расовой дискриминации и двойных стандартов.

Так Захарова прокомментировала ответ представителя МОК Марка Адамса на жалобу Палестины на решение не отстранять сборную Израиля от Олимпиады-2024. Он заявил, что если принять во внимание все 20-30 происходящих в мире конфликтов, не останется стран для участия в Олимпиаде.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», - подчеркнула представитель МИД.