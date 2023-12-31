Загитова высмеяла Медведеву за ее слова об Олимпиаде 2018 года

Футбольный клуб «Арсенал» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на домашней арене «Фулхэма» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Матч проходил в Лондоне. У хозяев отличились Рауль Хименес и Бобби Рид, они забили мячи в ворота противника на 29-й и 29-й минутах матча. В составе «Арсенала» удачную атаку провел Букайо Сака на пятой минуте.

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и упустил шанс возглавить турнирную таблицу. С 40 очками он занимает четвертое место. На первом «Ливерпуль» с 42-мя очками, у него еще матч в запасе. «Фулхэм» разместился на 13-й строчке.

ФИФА опубликовала список клубов , которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. Первый турнир в новом формате пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. По обновленным правилам матч за третье место проводить не будут.