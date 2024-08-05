05 августа 2024, 23:12

«За всех девчонок». Российская чемпионка Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу

Читайте нас в: Google Новости

Российская чемпионка по боксу Азалия Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу Иман Хелиф из Алжира, выступившей на Играх в Париже в состязании с женщинами. Она записала видеообращение, которое есть в распоряжении 360.ru.

Спортсменка напомнила интерсексуалке, как выиграла бой с ней. По словам россиянки, она способна повторить это.

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», - сказала Аминева.

В прошлом году алжирку отстранили, потому что она провалила гендерный тест на чемпионате мира. Несмотря на это, МОК разрешил ей участвовать в Олимпийских играх - 2024 в женском разряде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений , которые граничат с извращениями. Так он прокомментировал скандал вокруг победы в алжирской боксерши в женском поединке.

Париж Индия Скандалы Бокс Женщины Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 20:40
Россиянка Наталия Гусева вошла в сотню лучших гольфисток мира
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская спортсменка Наталия Гусева вошла в топ-100 лучших гольфисток мира после турнира LPGA Portland Classic, где она заняла второе место. Об этом в Telegram-канале сообщил журнал «Гольф».

Гольфистка рассказала изданию, что игра на турнире складывалась хорошо, несмотря на то, что сложно провести все четыре раунда идеально.

«Но я знаю, что я на это способна. Я могу быть номером один в мире», - заявила спортсменка.

Гусева пообещала, что сделает все для достижения этой цели. Сейчас она набирается опыта, но считает, что ее «час еще настанет». Гольфистка отметила, что поддержка тренеров и семьи «бесценна».

США продолжают попытки изолировать российский спорт от мировых состязаний. Курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщила разведка.

Спортсмены
05 августа 2024, 15:03
Беглого Родченкова повторно объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МВД повторно объявило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в розыск. Об этом сообщил RT.

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», - написано в базе.

Родченков бежал в США, уволившись из Московской антидопинговой лаборатории, в 2015 году. С тех пор он стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начал рассказывать, что российские спортсмены якобы принимают запрещенные препараты. Россия отвергает эти обвинения.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о новых планах США по дискредитации российского спорта, в которых должны будут участвовать сам Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский. Новые публикации, по данным разведки, будут касаться видов спорта, в которых Россия традиционно доминирует.

Допинг МВД РФ
05 августа 2024, 11:21
СВР назвала Родченкова куратором нового проекта по дискредитации спорта в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бывшим руководителям Московской антидопинговой лаборатории, бежавшим на Запад, Григорию Родченкову и Тимофею Соболевскому поручили курировать новый проект по дискредитации российского спорта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным разведки, США, готовящие этот проект, столкнулись с трудностями в фабрикации обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия доминирует уже много лет, - художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании.

«Родченкову и Собо­левскому поставлена задача не сдерживать „собственное вооб­ражение“. А в контактах с предполагаемыми „осведомителями“ рекомендовано не скупиться на обещания щедрых гонораров и перспектив переезда в одно из западных государств с возмож­ностью последующего трудоустройства», - сообщили в спецслужбе.

Также СВР отметила специальную церемонию вручения наград командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады 2022 года, которая состоится 7 августа в Париже.

«В ходе этого позорного мероприятия завоеванное россиянами в спортивной борьбе зо­лото торжественно отдадут американцам. Серебро получат японцы», - рассказали в разведке.

На бронзовые же медали, по заявлению службы, претендуют канадцы, но их судьба пока не определена.

В феврале WADA закрыло более 400 дел о допинге против российских спортсменов из базы Родченкова.

Разведка США Допинг Россия
05 августа 2024, 00:13
Журналист попытался устроить скандал, задав Шнайдер вопрос об СВО на Олимпиаде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник зарубежного СМИ задал вопрос о политике российской теннисистке Диане Шнайдер. Журналист пытался спровоцировать спортсменку после финального матча Олимпиады в Париже, сообщило Sport24.

Он задал Шнайдер вопрос о ее лайке публикации в социальных сетях. Речь шла о посте, поддерживающем ВС России.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», - ответила россиянка.

В воскресенье 4 августа Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряную медаль на Олимпиаде.

В финале женского парного турнира в Париже они играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Международный олимпийский комитет разрешил некоторым российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Также их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Париж Награды Теннис Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме