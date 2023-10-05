Ягудин перенес операцию на колене

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Он перенес операцию на левом колене.

«Колено номер один - готово. Как сказала бы [тренер по фигурному катанию] Татьяна Анатольевна [Тарасова] - „сделано“», - отметил он.

Спортсмену еще предстоит операция на другом колене. О предстоящей процедуре сообщал олимпийский призер и хореограф Илья Авербух. По его словам, Ягудин давно жаловался на боли в коленях. Он рассчитывал, что проблему можно решить без хирургического вмешательства. Однако ему все же пришлось лечь на операционный стол. Авербух подчеркнул, что спортсмену нужно вернуться в строй к декабрю.

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова в интервью ТАСС уточнила, что Ягудина прооперируют в Германии. Она пожелала, чтобы процедура прошла удачно, а спортсмен быстро восстановился.

Под руководством Тарасовой Ягудин тренировался с 1998 года. Фигурист четыре раза становился чемпионом мира и трижды - чемпионом Европы. Он завершил свою спортивную карьеру в 2003 году.