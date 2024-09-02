02 сентября 2024, 17:27

«Я против». Тарасова раскритиковала суд между академией Плющенко и 12-летней фигуристкой

Global Look Press
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Конфликт между академией «Ангелы Плющенко» и представителями фигуристки Арины Парсеговой не стоило доводить до суда. Об этом РИА «Новости» заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она высказала мнение, что сторонам следовало прийти к компромиссному решению и не обращаться в суд.

Тарасова подчеркнула, что она не является юристом и не знает всех тонкостей дела. По ее словам, суд между спортсменкой и академией стал первым в истории фигурного катания в России.

«Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому - не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», - отметила тренер.

Фигуристке Парсеговой 12 лет. Юная спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». Через некоторое время она вернулась к предыдущему тренеру. Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с фигуристки один миллион 800 тысяч рублей за уход из академии, с которой она заключала договор, сообщил RT.

Спортсмены Фигурное катание Суд Евгений Плющенко
31 августа 2024, 01:07
Спортсмены из России завоевали шесть медалей Паралимпиады
РИА «Новости»
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Во второй день Паралимпийских игр в Париже спортсмены из России выиграли шесть медалей. Из них четыре бронзовых, по одной серебряной и золотой.

Первое золото России принес пловец Андрей Калина. Он показал лучший результат в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Пловец Владимир Сотников завоевал серебро, выступив на дистанции 100 метров на спине в категории S13 для людей с нарушением зрения.

Три бронзовые медали тоже достались пловцам. Виктория Ищиулова вошла в тройку лучших на 100 метров брассом в классе SB8 среди участников с нарушением координации, Дарья Лукьяненко - на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11 с нарушением зрения, Кирилл Пульвер - на 100 метров вольным стилем в классе S5 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Четвертую бронзу взял легкоатлет Андрей Вдовин. Он преодолел 100 метров в классе T37 среди паралимпийцев с нарушением координации.

Ранее тренер Вячеслав Ленский заявил, что для пловца Пульвера это выступление стало вторым международным в карьере. Он остался доволен результатом подопечного.

Спортсмены Париж Награды Россия Франция
30 августа 2024, 19:14
Звезду НХЛ Годро насмерть сбил пьяный водитель
Global Look Press
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Американский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро скончался на 32-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«„Коламбус“ потрясен и опустошен. Джонни был не только выдающимся хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», - отметили в заявлении.

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил рассказал изданию Heartlandnews.ca о гибели форварда клуба НХЛ.

По словам спортсмена, Джонни Годро и его брата Мэтью, предположительно, сбил пьяный водитель. Наезд произошел, когда мужчины катались на велосипедах.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Был участником Матча всех звезд НХЛ семь раз.

США НХЛ Спортсмены
28 августа 2024, 20:06
Гонка на выносливость снова в Москве: REC на «Moscow Raceway»!
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8 сентября на автодроме «Moscow Raceway» пройдет четвертый этап сезона кольцевых автогонок на выносливость — REC*. На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость - чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны. Испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника.

Гран-при - это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4-часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

Также гостей ждет доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника - эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC* запомнится вам надолго! Начало мероприятия - в 12:30 в воскресенье! Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Категория 0.

Подробная информация на сайте: www.superrace.ru (Организатор мероприятия Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436) *Russian Endurance Challenge - российская серия гонок на выносливость Реклама. ИП Никанорова М.С.

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Машины Москва
28 августа 2024, 07:17
Хачанов завершил выступление на US Open
Пресс-служба ATP
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Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В игре первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Игра продолжалась 5 часов 35 минут, в решающем сете Хачанов вел в счете 4:0, но затем проиграл шесть геймов подряд.

Это был самый продолжительный матч в истории американского турнира. Он превзошел игру Стефана Эдберга и Майкла Чанга в 1992 году, которая продлилась 5 часов 26 минут.

За выход в следующий раунд Эванс поспорит с аргентинцем Мариано Навоне. US Open - последний турнир Большого шлема в нынешнем сезоне.

Днем ранее теннисистка из Подмосковья Елена Приданкина победила на турнире в Чехии.

Теннис

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