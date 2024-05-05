Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что решил уйти из английского клуба, потому что постарел и устал. Как сообщило издание Sky Sports , 56-летний футболист готовится к своей предпоследней игре на «Энфилде» в качестве наставника команды.

«Для этой работы нужно быть полным сил, а готовности на 80% - недостаточно. Нужно быть в работе 24/7, что я и делал на протяжении длительного времени. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для „Ливерпуля“», - сказал он.

Клопп добавил, что в большинстве случаев уход тренера приходится на период упадка, но его преемник придет в «хорошо управляемый клуб с четкой структурой подбора персонала и действующей философией».

В январе 2023 года появилась информация, что наставник «Ливерпуля» не планирует оставлять свой пост. Журналист Флориан Плеттенберг заверил, что Клопп пользуется полной поддержкой руководства клуба, несмотря на то, что команда показывала слабую игру. Однако спустя пару дней стало известно, что главный тренер английского футбольного клуба уйдет с должности после окончания сезона. Вместе с ним из клуба уходят его помощники и тренер по развитию.