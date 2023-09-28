World Aquatics пригрозила пловцам России дисквалификацией за общение со СМИ

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В сентябре текущего года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральным статусе при соблюдении ряда условий. В том числе пловцам запретили взаимодействовать с прессой.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта», - уточнили представители World Aquatics.

В организации отметили, что в этом случае санкции могут выйти за рамки штрафа и дойти до дисквалификации.

Впервые после отстранения России и Белоруссии от международных соревнований пловцы двух стран примут участие в состязаниях в Катаре, запланированных на 2024 год. Международная федерация гимнастики (FIG) также позволила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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