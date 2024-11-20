20 ноября 2024, 23:53

World Aquatics допустила россиян и белорусов к соревнованиям

РИА «Новости»
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила правила по нейтральному статусу, сняв ограничения на участие российских пловцов в эстафетных соревнованиях и на индивидуальных дистанциях. Об этом сообщил журнал по плаванию Swimming World.

Российские и белорусские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Атлеты из РФ по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло.

До этого россиян и белорусов могли допустить к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

Новая редакция правил датирована 18 ноября, причем в них отсутствует указание на выполнение норматива для участия в крупных стартах исключительно за пределами РФ и РБ. Это говорит о том, что стартующий 21 ноября в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде может иметь квалификационный статус для участия в чемпионате мира в Будапеште в декабре этого года.

Ранее хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что Национальная хоккейная лига лояльна к русским атлетам , понимая, что спорт и политика не должны влиять друг на друга.

Спортсмены Белоруссия Правила Россия Запад
20 ноября 2024, 16:06
Стало известно, сколько получают российские футболисты за вызов в сборную
РИА «Новости»
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Футболисты сборной России получают вознаграждение за вызов в национальную команду, но это символические деньги. Об этом «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, каждый игрок получает менее пяти тысяч долларов (примерно 500 тысяч рублей).

«В период отсутствия официальных соревнований премиальные не выплачиваются. Конечно, они получают меньше пяти тысяч долларов за вызов», - сказал он.

Во вторник, 19 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина на стадионе в Волгограде разгромила Сирию в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 4:0, забитыми мячами отметились дважды Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Сборная России по решению ФИФА и УЕФА не принимает участия в официальных матчах под эгидой организаций.

Футбол Сборная России по футболу
19 ноября 2024, 22:26
Сборная России по футболу обыграла сирийцев в товарищеском матче
РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче с разгромным счетом 4:0. Встреча прошла на «Сталинград-арене» в Волгограде.

Матч прошел 19 ноября - в день годовщины начала Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Уран» в 1942 году. Именно тогда было положено начало разгрома нацистко-фашистских войск. Ради этого «Волгоград-арену» переименовали на один день в «Сталинград-арену».

Во время игры успели отличиться Максим Осипенко (на 33-й и 81-й минутах), забивший второй мяя с пенальти, а также Илья Самошников и Алексей Миранчук - на 53-й и 66-й минутах соответственно. При этом Самошников забил свой дебютный гол на сборную РФ.

Матч посетили 35628 зрителей.

В рейтинге Международной федерации футбола российская сборная заняла 34-е место, а сирийская национальная команда попала на 93-ю строчку.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино и руководитель УЕФА Александер Чеферин заявили о желании добиться снятия наложенных на Россию санкций.

Спортсмены Сирия Футбол Россия
18 ноября 2024, 22:05
Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026
РИА «Новости»
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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях, сообщил Sport24.

Жеребьевка состоится 13 декабря в Швейцарии, а европейский отборочный турнир пройдет с марта 2025 года по март 2026 года. В рамках последнего пройдут 192 матча группового этапа с участием 54 сборных, а не 55.

Таким образом, по информации журналистов, сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026. Организаторы не допустили команду до жеребьевки отборочного раунда.

Незадолго до этого сборная России поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов. Проигравшая сборная после поражения отправилась в бары Краснодара.

Футбол Сборная России по футболу
18 ноября 2024, 07:56
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»
РИА «Новости»
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Клуб «Вашингтон Кэпиталз» на чужой площадке обыграли «Вегас Голден Найтс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости одержали победу со счетом 5:2.

В составе столичного клуба тремя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 176-м в карьере, в которых он отметился двумя голами и более. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйн Гретцки (189 матчей).

Для Овечкина этот хет-трик стал 31-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счет 23 очка (13 голов и 10 передач) в 17 проведенных матчах. Россиянин забросил 866-ю шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 28 голов.

Для «Вашингтона» победа над «Вегасом» на чужой площадке стала первой в рамках чемпионатах НХЛ.

Хоккей Александр Овечкин

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