WBO сняла санкции с российских боксеров

Организация вернула российских боксеров в свои рейтинги. Также санкции, которые ввели в отношении отечественных спортсменов в 2022 году после начала спецоперации на Украине, отменила накануне и Международная боксерская федерация.

Теперь на территории России вновь смогут проводить рейтинговые поединки.

Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Василий Войцеховский занял 13 позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

О том, что санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», неоднократно говорил Владимир Путин. Президент России отмечал, что развязанные против государства санкции затронули многие сферы, в том числе спорт высших достижений.