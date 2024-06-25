25 июня 2024, 14:14

WBO сняла санкции с российских боксеров

РИА «Новости»
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Всемирная боксерская организация сняла санкционные ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщило ИА Regnum ссылкой на WBO.

Организация вернула российских боксеров в свои рейтинги. Также санкции, которые ввели в отношении отечественных спортсменов в 2022 году после начала спецоперации на Украине, отменила накануне и Международная боксерская федерация.

Теперь на территории России вновь смогут проводить рейтинговые поединки.

Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Василий Войцеховский занял 13 позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

О том, что санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», неоднократно говорил Владимир Путин. Президент России отмечал, что развязанные против государства санкции затронули многие сферы, в том числе спорт высших достижений.

Спортсмены Бокс Рейтинги Санкции Россия
24 июня 2024, 11:28
Германия после игры вничью вышла в плей-офф Евро-2024
РИА «Новости»
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Во Франкфурте прошел матч третьего тура группы А чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1, обе команды прошли в плей-офф. Об этом сообщил RT.

Местом встречи стал стадион «Дойче Банк Парк». Швейцарский футболист Дан Ндой открыл счет на 28-й минуте, а в самом конце игры немецкий нападающий Никлас Фюллькруг забил ответный гол. Матч завершился вничью.

Германия заняла первое место в группе А, вышла в плей-офф и теперь встретится со второй сборной в группе С. Швейцария тоже прошла в 1/8 финала Евро-2024, но со второй строчки, и сыграет против второй команды в группе B.

Матч Венгрии и Шотландии завершился со счетом 1:0, и последняя отправилась домой. Во время игры венгерский нападающий Барнабаш Варга потерял сознание. Его увезли в больницу.

Германия Футбол Швейцария Чемпионат Европы по футболу — 2024
24 июня 2024, 10:33
Умерла советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева
РИА «Новости»
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Не стало советской теннисистки и спортивного комментатора Анны Дмитриевой. Она скончалась на 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале журналист Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит. Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ», - написал он.

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР по теннису, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах.

В 1964 году заняла третье место в списке сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году ее включили в Зал славы российского тенниса.

В 1975 году Дмитриева начала телевизионную карьеру спортивного комментатора. В 1993 году стала работать на телеканале НТВ. С 2004 по 2010 год руководила дирекцией спортканалов «НТВ-Плюс».

Спортсмены Болезни Теннис Телевидение
24 июня 2024, 01:20
Венгерский футболист упал без сознания во время матча с Шотландией
Freepik
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Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга потерял сознание после столкновения во время игры против Шотландии. Это произошло на поле во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024.

Нападающий упал на газон после верхового единоборства с вратарем Шотландии Ангусом Ганном. Форварда вынесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Он находился без сознания несколько минут.

Венгерская футбольная федерация позже сообщила, что футболиста госпитализировали. Он уже пришел в сознание и даже поддерживал разговор.

В итоге встреча группы А завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии.

В минувшую пятницу сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1. По итогам встречи в активе обеих сборных набрали по три балла. Такой же результат у команды Румынии и сборной Бельгии.

Венгрия Футбол Шотландия
23 июня 2024, 00:29
Волков победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Россиянин-тяжеловес Александр Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поединок между бойцами-тяжеловесами продлился три раунда. Судьи единогласным решением присудили победу Волкову.

На счету Александра Волкова 38 побед и 10 поражений. У Павловича три поражения при 18 победах, но он проиграл последние два поединка подряд.

В начале июня российский боец ММА Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе , победив американца Дастина Порье. В пятом раунде поединка спортсмен из России провел против соперника удушающий прием.

Саудовская Аравия UFC

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