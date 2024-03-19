WADA заявило, что Валиевой пожертвовали в допинговом деле

«Это допинговое дело имеет неприятный вкус, потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещенный препарат. Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса WADA, касающегося всех стандартов, которые к нему прилагаются», - процитировал его « Чемпионат ».

Агентство намерено обсудить возможность ужесточения существующих правил - склонение несовершеннолетних к употреблению допинга должно грозить пожизненной дисквалификацией, продолжил Ниггли. Пока окружение спортсменов часто находится вне спортивной юрисдикции - в связи с этим гендиректор WADA призвал правительство принимать соответствующие законы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале с Валиевой тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, спортсмены никогда не возьмут таблетку из рук врачей - только у тренера.