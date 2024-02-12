12 февраля 2024, 21:25

WADA закрыло 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова

РИА «Новости»
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Всемирное допинговое агентство (WADA) закрыло без санкций 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

В конфиденциальном отчете агентства было зарегистрировано 834 вероятных случая нарушения, но почти половину закрыли из-за отсутствия результатов. Кроме того, по 145 случаям расследование продолжается.

Прошлой осенью WADA сообщало о вынесении решений по 282 делам.

Дела против россиян открыли после того, как сбежавший из России бывший глава LIMS Григорий Родченков передал агентству копию базы. В ней содержались результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В США он превратился в главного информатора WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итог разбирательства - вывод, что РФ на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов, власти России отрицали эти обвинения.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год , но сумму выплаты не назвал. Также страна договорилась об установке формулы взноса на 2024 год.

Всемирное допинговое агентство (WADA) закрыло без санкций 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Спортсмены Допинг WADA Санкции Россия Запад
12 февраля 2024, 21:35
Федерация хоккея России осудила поступок юниоров на Кубке будущего в Белоруссии
Unsplash
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Федерация хоккея России негативно прокомментировала поведение хоккеистов юниорской сборной РФ после отказа от наград на Кубке будущего в Минске. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ФХР.

Как отметили в организации, поведение игроков, которые во время награждения не стали принимать индивидуальные и командные призы, не приветствуется. При этом в ФХР напомнили, что российские спортсмены участвовали в послематчевом рукопожатии и прослушали гимн Белоруссии.

Российская команда проиграла белорусами в заключительном матче турнира 10 февраля. Игра завершилась со счетом 5:6. Игроки выразили недовольство некоторым решениям судей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил отказ игроков юниорской сборной России от получения на турнире «Кубок Будущего», писал RT. По его мнению, тренер юношеской сборной должен был проконтролировать ситуацию.

Спортсмены Белоруссия Награды Хоккей Россия
12 февраля 2024, 16:31
Главные лыжные старты сезона прошли в Москве
РИА «Новости»
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Главные лыжные марафоны сезона — «Лыжня России» и Московский лыжный марафон — прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

«Лыжня России» стартовала с соревнований юниоров 9 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». Школьники от восьми лет и старше боролись за победу на трассах длиной в один, три и пять километров. Каждый из финалистов получил памятную медаль.

На следующий день, 10 февраля, основные заезды «Лыжни России» прошли в зоне отдыха «Битца», где, несмотря на сложные погодные условия, сотни участников вышли на десятикилометровую дистанцию. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители лыжного спорта.

В самом крупном испытании, Московском лыжном марафоне, который состоялся 11 февраля, участвовали 1078 человек. Они старались преодолеть дистанции в 17 и 51 километр, проложенные в «Битце». Каждый из трех стартов посетили крупные спортивные деятели, включая олимпийских чемпионов Никиту Крюкова и Михаила Девятьярова, а также медалиста чемпионата мира и Олимпиады Александра Панжинского.

«Сегодня в Москве почти 47 тысяч человек занимаются лыжными гонками регулярно. В этом им помогают 396 специально созданных лыжных трасс общей протяженностью 503 километра», - отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов , на которых можно добраться до популярных горнолыжных спусков, среди которых «Сорочаны», «Лисья гора» и другие.

Главные лыжные марафоны сезона - «Лыжня России» и Московский лыжный марафон - прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

Отдых Спортсмены Москва
12 февраля 2024, 13:13
Тысячи спортсменов по всей стране приняли участие в гонке «Лыжня России»
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Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали масштабный забег «Лыжня России». Это самая крупная по числу участников лыжная гонка в стране. Всего на старт вышли полтора миллиона человек, среди которых выступили как любители, так и спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы. Поддержка крупного зимнего спортивного мероприятия — часть программы компании, направленной на продвижение здорового образа жизни.

Участники стартовали на двух дистанциях в зависимости от возрастной категории: пять и 10 километров. Каждый лыжник, который прошел маршрут, получил памятный подарок. Призеров наградили медалями и дипломами, победители соревнований завоевали кубки Министерства спорта России.

«Газпромнефть-СМ» регулярно проводит локальные спортивные мероприятия, а также поддерживает федеральные и областные акции. Среди них, к примеру, одно из самых престижных легкоатлетических соревнований страны - Сибирский международный марафон в Омске.

«Повышение благополучия сотрудников - важная часть корпоративной жизни нашей компании. Спорт - неотъемлемая составляющая этого направления. Мы создаем условия для занятий физической культурой, поддерживаем наши сборные на соревнованиях. Среди них забеги и велогонки, хоккейные и баскетбольные турниры, триатлон и единоборства. Такие мероприятия позволяют не только укрепить здоровье, но и сплотить команду, а также найти новых единомышленников», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Спортсмены Россия Газпром нефть
12 февраля 2024, 11:28
Бразильская сборная по футболу не попадет на Олимпиаду-2024
Unsplash
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Бразильская национальная сборная по футболу не смогла отобраться на Олипиаду-2024 в Париже. Команда проиграла в матче против Аргентины.

Игра состоялась в Каракасе. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Победный гол забил Лусиано Гонду на 78-й минуте матча.

На Олимпиаду отобралась сборная Парагвая. Национальная команда обыграла Венесуэлу со счетом 2:0. Мячи забили Диего Гомес и Марсело Перес. После встречи с Венесуэлой парагвайцы набрали семь очков, став лидерами турнирной таблицы. На втором месте расположилась Аргентина. Команда набрала пять очков. Обе национальные сборные отправятся на Олимпиаду, в отличие от Бразилии. Эти футболисты набрали три очка и расположились на третьем месте таблицы.

Недавно матч сборной Аргентины с Нигерией отменили из-за скандала, главной фигурой которого стал нападающий Лионель Месси. Он не вышел на поле в игре своей команды «Интера Майами» и сборной Гонконга из-за растяжения сухожилия. Болельщики требовали выпустить футболиста со скамейки, освистав совладельца клуба Дэвида Бекхэма.

Аргентина Венесуэла Бразилия Футбол Олимпийские игры в Париже — 2024

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