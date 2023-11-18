18 ноября 2023, 14:18

WADA пригрозило России «последствиями» за Игры дружбы

РИА «Новости»
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что введет санкции против иностранных участников Игр дружбы в России. Об этом заявил глава организации Витольд Банька на пресс-конференции, сообщило «РИА Новости».

Он выразил опасение в связи с проведением соревнований в России и напомнил, что у WADA нет данных об антидопинговой программе на Играх дружбы.

«Возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия», - отметил Банька.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Несмотря на то, что санкции против российской организации закончились в декабре 2022 года, в WADA до сих пор не восстановили ее статус.

Обозреватель Андрей Симоненко назвал эти действия международного агентства произволом. Он обратил внимание, что прессинг на Россию в спортивной сфере увеличивается с каждым месяцем.

Ранее глава департамента МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы. Он заявил, что Международная ассоциация дружбы якобы является политической организацией, которую поддерживает Россия.

Спортсмены WADA Отстранение России от соревнований
18 ноября 2023, 13:34
Гонщик Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
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Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» стал лучшим в квалификации Гран-при Лас-Вегаса — 22-го этапа чемпионата «Формулы-1». Лучший круг пилота составил одну минуту 32,726 секунды.

Второе место занял Карлос Сайнс, тоже из команды «Феррари», а третье - Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Заезд проходил на городской трассе. Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и пятым в этом сезоне, сообщил сайт motorsport.com.

Шарль Леклер - 26-летний автогонщик из Монако. В состав Гоночной академии «Феррари» он вошел еще в 2016 году, через два года успешно дебютировал в «Формуле-1», а в 2022 году он стал вице-чемпионом сезона. Леклера называют умелым гонщиком, который почти не допускает ошибок и грамотно атакует соперников.

Ранее Леклер занял третье место в Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.

Спортсмены
18 ноября 2023, 00:23
Россия и Белоруссия не стали платить обязательные взносы в WADA
РИА «Новости»
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Россия и Беллоруссия не сделали обязательных взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за этот год. Об этом сообщили на сайте организации.

Информацию о взносах в бюджет предоставили от 13 ноября. Россия должна была внести около 1,27 миллиона долларов, Белоруссия - 46 тысяч долларов. Также WADA не получила взносы от Исландии, Монако и Грузии. Другие государства частично или полностью покрыли свой вклад.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права на проведение Всемирных игр дружбы , потому что у антидопингового агентства РФ нет статуса соответствия. По его словам, соревнования организуют «не в рамках мирового спорта». Также глава организации призвал рассмотреть мероприятие с точки зрения антидопинга и отметил, что система в России якобы «не соответствует кодексу».

В сентябре глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA в отношении антидопингового агентства РФ (РУСАДА).

Белоруссия WADA Россия Деньги
17 ноября 2023, 15:12
ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменили из-за отзыва всех заявок
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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат 2024 года. Об этом объявила на своем сайте Ассоциация хоккея с мячом Норвегии.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением может объявить, что в 2024 году чемпионат мира по хоккею с мячом не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», - сообщила пресс-служба.

Национальная ассоциация выразила сочувствие своим игрокам из-за того, что они пропустят этот турнир, и переадресовала все вопросы руководителю секции хоккея с мячом. На официальном сайте международной федерации информацию об отмене турнира не размещали.

Федерация хоккея с мячом России объяснила в своем Telegram-канале , что все три шведских города, которые претендовали на проведение ЧМ-2024 среди мужчин, отказались. Женский турнир планировали провести в Норвегии, но она тоже отозвала свою заявку.

Чемпионат 2023 года прошел в Швеции. Сборные России и Белоруссии отстранили по политическим мотивам.

Швеция Хоккей Норвегия
17 ноября 2023, 12:34
Новый рекорд. Роналду первым в истории забил 10 голов за сборную в 38 лет
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Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд — в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную. Последний мяч он отправил в ворота сборной Лихтенштейна на 46-й минуте матча.

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Лихтенштейна в матче девятого тура групповой стадии отбора на Евро‑2024. Игра закончилась счетом 2:0 в пользу гостей поля. Отличились форвард Криштиану Роналду и Жуан Канселу.

Для Роналду это был 46-гол в 2023 году, сообщило издание Sports.ru. Всего футболист забил 128 мячей за сборную.

Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов всех времен. Он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по данным Международная федерация футбольной истории и статистики. Спортсмен поставил множество рекордов и является обладателем десятков наград.

Ранее Роналду заявил, что не будет завершать карьеру минимум до 40 лет. Он признался, что больше всего его мотивирует любовь фанатов, а решение о продолжении профессиональной карьеры в будущем он намерен принять исходя из физической формы.

Спортсмены Футбол Криштиану Роналду

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