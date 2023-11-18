WADA пригрозило России «последствиями» за Игры дружбы

Он выразил опасение в связи с проведением соревнований в России и напомнил, что у WADA нет данных об антидопинговой программе на Играх дружбы.

«Возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия», - отметил Банька.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Несмотря на то, что санкции против российской организации закончились в декабре 2022 года, в WADA до сих пор не восстановили ее статус.

Обозреватель Андрей Симоненко назвал эти действия международного агентства произволом. Он обратил внимание, что прессинг на Россию в спортивной сфере увеличивается с каждым месяцем.

Ранее глава департамента МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы. Он заявил, что Международная ассоциация дружбы якобы является политической организацией, которую поддерживает Россия.