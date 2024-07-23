23 июля 2024, 19:00

WADA оспорило решение не отстранять французскую фехтовальщицу из-за допинга

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило в Спортивном арбитражном суде решение оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга. Об этом сообщило издание Francs Jeux.

В начале года фехтовальщицу обвинили в употреблении запрещенного вещества остарина. Спортсменка утверждала, что препарат попал в ее организм во время секса с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом. Тот, в свою очередь, подтвердил, что принимал остарин, чтобы сохранить физическую форму после завершения карьеры.

WADA не стало требовать отстранения Тибюс от Олимпийских игр, но если апелляцию удовлетворят, то результаты фехтовальщицы, какими бы они ни были, аннулируют.

Для Тибюс эта Олимпиада станет четвертой в карьере, однако в ее коллекции только одна медаль - серебро Игр в Токио в командных соревнованиях на рапирах.

Ранее стало известно, что за допинг отстранили украинского футболиста, игравшего в России.

Допинг WADA Франция Олимпиада в Париже — 2024
23 июля 2024, 14:12
Оскотинивание людей. Хоббихорсинг призвали не считать официальным видом спорта в России
Global Look Press
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Хоббихорсинг не стоит признавать официальным видом спорта в России. Такое обращение общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву. Подробности 360.ru рассказал председатель партии Ильдар Резяпов.

«В Движении „Ветераны России“ считают хоббихорсинг деструктивным течением, подобным квадробике и фурри, которое стирает грань между человеком и животными, стремясь „оскотинить“ людей», - подчеркнул он.

Хоббихорсинг - это имитация движений всадника и лошади. Подростки «ездят» на палках с игрушечными головами животных. Своим «коням» участники соревнований при этом уделяют особое внимание: дают клички, ухаживают за ними, наряжают и даже «помогают» им на дистанции.

Дисциплина зародилась в 2010 году в Финляндии, ее даже включили, а в обязательную школьную программу. Сейчас она становится популярной в России. Хоббихорсинг планируют включить в состав Игр БРИКС с 2025 года.

Спортсмены Награды Россия Животные Михаил Дегтярев БРИКС Москва
23 июля 2024, 13:44
МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных
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Международный олимпийский комитет на сессии в Париже единогласно исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных федераций. Об этом сообщило РИА «Новости».

МОК отозвал признание ассоциации еще в 2019 году. В результате этого соревнования по боксу на Олимпийских играх в Токио проводила специальная комиссия комитета.

В декабре 2021 года ассоциации выдвинули список условий для возвращения статуса, однако в 2023 году Спортивный арбитражный суд постановил, что IBA не соблюла этих требований, и оставил отзыв в силе.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже также пройдут без участия IBA.

Международную ассоциацию бокса с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян , которых допустили до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Бокс Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
23 июля 2024, 02:27
«Большая победа». Татьяна Навка высказалась о возвращении Валиевой на лед
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Камила Валиева сейчас переживает нелегкий период. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Она высказалась о возвращении спортсменки на лед после допингового скандала.

«Для Камилы это большая победа над собой. Пять месяцев без выступлений на льду - огромный перерыв для спортсмена. Признаюсь честно, ей нелегко. Но тем не менее она справилась. Камила - большая умница, невероятная красотка!» - сказала она.

По словам Навки, поклонники очень ждут новых номеров Валиевой.

Ранее Камила заявила, что решила податься в музыку. Она отметила, что работает над собственной песней. Также девушка планирует поступить в университет, но пока не определилась, в какой именно.

Фигурное катание Камила Валиева
21 июля 2024, 02:15
«Хорошая трудовая победа». Минеев — о поединке с Исмаиловым
РИА «Новости»
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Российский боец Владимир Минеев, одержавший победу над Магомедом Исмаиловым, признался, что настраивался на досрочное завершение боя. Об этом он рассказал корреспонденту 360.ru Ксении Жеребцовой.

«Настраивался, чтобы завершить бой досрочно. Мы прошли всю дистанцию, показали яркий бой», - рассказал Минеев.

Спортсмен отметил, что за время поединка иногда пропускал какие-то ненужные удары, пошутив, что это заметно по его лицу. Только от этого еще приятнее.

«Хорошая победа, трудовая. Он абсолютно не парень из пионерской „Зорьки“, был готов, но я был лучше», - заявил боец.

На вопрос журналистов, пытался ли он затянуть первые три раунда, дать Исмаилову вымахаться, ответил, что конкретно тогда произошло. По словам Минеева, в первом раунде он ударил противника в лоб, но у него оказалась довольно-таки крепкая голова и он травмировал себе палец. Если не сломал, то точно выбил, поэтому не смог с левой руки найти дистанцию, чтобы попасть правой рукой.

Потом острота боя чуть пропала, да и он сам стал чуть подзатянутее. Минеев добавил, что с четвертого раунда у него стали немного глаза заплывать, но в целом он хорошо побоксировал.

В заключение победитель добавил, что на самом деле старался закончить бой досрочно, но противник у него оказался тоже непростой парень. Ему было тяжело попасть из-за каких-то движений корпусом у Исмаилова.

Ранее стало известно, что Минеев победил своего противника техническим нокаутом по единогласному решению судей, причем поединок продлился все восемь раундов.

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов Москва

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