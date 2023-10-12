Выступавшая за СССР гимнастка объявила о желании попасть на Олимпиаду в Париже

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Спортсменка в 2023 году заняла четвертое место на Азиатских играх в опорном прыжке. По ее словам, этот турнир сделал ее более уверенной в своих силах. Теперь она собирается пройти отборочный тур для участия в Олимпийских играх 2024 года.

«Я постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», - подчеркнула 48-летняя спортсменка.

Чусовитина профессионально выступает с 1990 года. Она стала единственной гимнасткой, которая приняла участие сразу в восьми Олимпиадах - в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годах. Спортсменка получила золото 31 год назад в Барселоне. В 2008 году она представляла Германию и завоевала серебряную медаль.