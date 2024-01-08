08 января 2024, 22:59

Выше только Пеле. Ловчев поставил Беккенбауэра в ряд с легендами футбола

РИА «Новости»
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Смерть немецкого футболиста Франца Беккенбауэра стала завершением эпохи, заявил в беседе с «360» бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. Он поставил двукратного обладателя «Золотого мяча» в один ряд с другими легендами мирового футбола.

Ловчев отметил, что Беккенбауэр прославился именно своими действиями на поле, а не вне его.

«Это был интеллигент до мозга костей. <…> Он будто книжку открывал и читал ее», - описал его игру экс-игрок «Спартака», которому довелось сразиться с немцем.

Особого внимания достойна уникальная роль Беккенбауэра, которому удавалось контролировать игру своих команд, находясь на позиции защитника.

«У него мяч чаще, чем у кого-либо был, и он разыгрывал великолепными, красивыми пасами, вел всю игру», - отметил Ловчев.

Рассуждая о месте Беккенбауэра в мировом футболе, бывший игрок сборной СССР сравнил его значимость с такими игроками, как бразилец Гарринча, голландец Йохан Кройфф и аргентинец Диего Марадона. По его словам, выше можно поставить исключительно «боженьку» игры Пеле.

Беккенбауэр и другие звезды, по словам Ловчева, сыграли огромную роль в популяризации футбола.

«За счет их видения <…> целые поколения людей в мире начали играть в футбол и полюбили эту игру, потому что он был красив», - констатировал он.

Ловчев напомнил, что после завершения карьеры Беккенбауэр продолжил влиять на мировой футбол, выиграв с Германией первенство мира на посту тренера, а затем став директором мюнхенской «Баварии» - одной из лучших команд современности. Отдельно Ловчев вспомнил про уважительное отношение немца к советским футболистам и его приезд в Москву к вратарю Льву Яшину.

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет после затяжной болезни. Игрок и тренер Анатолий Бышовец назвал его эталоном футболиста.

Германия СССР Футбол
08 января 2024, 21:27
«Это был великий игрок». Бышовец назвал Беккенбауэра эталоном футболиста
РИА «Новости»
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Немецкий футболист Франц Беккенбауэр был эталоном игрока. Воспоминаниями о спортсмене с «360» поделился советский и российский футболист, тренер Анатолий Бышовец.

Беккенбауэр стал открытием еще в 1966 году на чемпионате мира в Англии, когда команда ФРГ проиграла британской сборной. Игра немецкого спортсмена оставила сильное впечатление, и его талант не вызывал сомнений. С годами Беккенбауэр сделал карьеру - он начинал с центрального нападающего, а заканчивал центральным защитником в сборной Германии.

«Его игру отличала и креативность в развитии атаки как центрального защитника, <…> и смена акцента, направления. Это был великий игрок», - подчеркнул Бышовец.

Что касается человеческих качеств, то Беккенбауэра отличала естественность в общении, и не чувствовалось величие. Он приезжал в Москву, когда у советского вратаря Льва Яшина были проблемы со здоровьем.

«И то, что он приехал и проявил человеческое отношение, и отдал дань великому Льву Ивановичу, это говорит о примере. И не удивительно, что он популяризировал благотворительность. <…> И практически был, наверное, эталоном игрока, игрока, который был примером», - отметил футболист.

Немецкий спортсмен представлял собой универсального футболиста, который умел играть на позициях, мог атаковать и обороняться. И он делал это на высоком уровне, заключил Бышовец.

О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира в составе сборной ФРГ стало известно 8 января.

Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Германия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 21:09
«Игрок № 1». Тренер Ольшанский назвал Беккенбауэра выдающимся футболистом
РИА «Новости»
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Бывший защитник сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был выдающимся игроком и отличался филигранной техникой. Об этом «360» рассказал советский тренер Сергей Ольшанский.

«Это выдающийся игрок, столп обороны. Играл на месте свободного защитника. <…> Он был игроком номер один в сборной ФРГ», - рассказал Ольшанский.

Бывший советский футболист отметил, что ему не удалось поиграть против Беккенбауэра. Немецкий полузащитник отличался филигранной техникой, был очень умным игроком, «в смысле пасов все вовремя делал». Ольшанский заявил, что наличие награды «Золотой мяч» подтверждает, что это был «выдающийся футболист».

Беккенбауэр скончался 8 января в возрасте 78 лет. Он был двукратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной ФРГ. Родственники Беккенбауэра подтвердили его смерть, но не сообщили подробностей.

Германия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 20:26
Дзюба пристыдил легенду «Спартака» за заигрывания с болельщиками
РИА «Новости»
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Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба резко прокомментировал слова легендарного спартаковского полузащитника Андрея Тихонова о клубе. В своей передаче «Ну, так нельзя» на YouTube-канале Дзюба заявил, что Тихонов «заигрывает» с фанатами «Спартака».

Дзюба, который сейчас играет за «Локомотив», заявил, что экс-полузащитник соврал, когда говорил, что лучше станет чемпионом со «Спартаком», чем выиграет золото чемпионата мира. В одном из интервью Тихонова спросили, что он предпочтет: выиграть чемпионат мира или выиграть ЧР со «Спартаком». На что футболист ответил: «Выиграть со „Спартаком“, с любимым клубом».

«Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками „Спартака“. <…> Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», - высказался Дзюба.

Соавтор программы и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался приглашать Дзюбу в китайский клуб. Причиной послужил возраст футболиста и его контракт с «Локомотивом».

Спартак Футбол Артем Дзюба
08 января 2024, 18:41
«Авангард» дожал «Адмирал» в овертайме благодаря дублю Буше
Unsplash
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Омский «Авангард» выиграл у владивостокского «Адмирала» в выездном матче КХЛ. Победу гостям принес дубль американского легионера Рида Буше.

Совершивший многочасовой перелет «Авангард» вышел вперед в первом периоде, однако в середине поединка хозяева смогли сравнять счет усилиями Кирилла Петкова. Дальневосточная команда удержала ничью до овертайма, но в решающем отрезке вновь не смогла остановить Буше, который отличился через две с половиной минуты после его начала.

Вернувшийся в 2022 году в «Авангард» из «Локомотива» Буше проводит рекордный сезон: уже на первой неделе января он побил рекорд клуба по количеству шайб, заброшенных в регулярном сезоне.

Победа позволила «Авангарду» подняться на второе место Восточной конференции. Для «Адмирала» домашнее поражение стало пятым подряд: команда находится на последней строчке конференции и имеет только призрачные шансы на выход в плей-офф.

Накануне в КХЛ прошло московское дерби , которое также завершилось в овертайме. Хоккеисты «Динамо» взяли реванш у соперников из «Спартака».

Хоккей

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