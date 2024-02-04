04 февраля 2024, 01:33

«Выходи или зарежу». Фигурист Дикиджи рассказал подробности вооруженного нападения в метро

РИА «Новости»
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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи подвергся нападению в петербургском метро. О пассажире с ножом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, он ехал по своим делам в метро, а тот мужчина сидел напротив. Фигурист был в наушниках и «залипал в телефоне», на коленях держал рюкзак.

«В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. <…> Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: „Дед, с тобой все нормально?“» - рассказал Дикиджи.

Ответа мужчины он не разобрал, поэтому просто его проигнорировал, чтобы избежать конфликта. Перед станцией, на которой он хотел выйти, мужчина оказался рядом с ним. Фигурист признался, что краем глаза увидел приближение его руки с предметом похожим на нож к своей шее, резко оттолкнул мужчину ногой и стал отходить к дверям.

Дикиджи отметил, что пассажир угрожал его зарезать, если он не выйдет из вагона. Спортсмен вышел и решил найти полицейских или сотрудников метро. Он добавил, что действия мужчины его шокировали, а само нападение и его реакция произошли буквально за секунды.

Ранее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал, что спортсмен чувствует себя нормально и уже вернулся к тренировкам после нападения в петербургском метро, злоумышленника уже задержали.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Поножовщины Метро
03 февраля 2024, 20:35
Дисквалификацию Валиевой решили оспорить в Федеральном суде Швейцарии
РИА «Новости»
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Французская юридическая фирма Pinna Legal может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель компании Андреа Пинна.

«Моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. <…> Команда юристов изучает мотивировочное решение CAS, прежде чем принять решение о дальнейших действиях, среди которых оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», - сказал он.

Коллегия Спортивного арбитражного суда признала Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года. Также союз решил оставить россиянку без наград.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Пекине и четвертого места женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр того же года.

Олимпийский комитет России тоже сообщил о планах оспорить решение Международного союза конькобежцев по Камиле Валиевой.

Фигурное катание Суд Россия Камила Валиева
03 февраля 2024, 02:32
Фигурист Дикиджи опубликовал первое видео после нападения
РИА «Новости»
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Российский фигурист, призер Чемпионата России Владислав Дикиджи опубликовал первое видео после того, как на него напали с ножом в метро. Спортсмен обратился к подписчикам в своем Telegram-канале.

Фигурист рассказал, что отец забрал его из отделения в полиции. Он признался, что провел там много времени и очень устал.

«Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, все хорошо, спасибо за поддержку», - сказал Дикиджи.

До этого фигурист сообщил, что его чуть не зарезали в метро. Неадекватный пожилой мужчина приставил ему нож к горлу, но юноша успел его оттолкнуть и выскочить из вагона. Затем спортсмен отправился в отделение полиции, чтобы написать заявление.

Позже тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал, что фигурист планирует посетить тренировку в субботу, 3 февраля, как сообщил «Чемпионат».

Ранее житель Шокальского проезда в Москве, страдая от острой зубной боли и высокой температуры, 12 раз звонил в скорую, однако на его вызов никто не приезжал. Тогда он позвонил в полицию и заявил о том, что на него напали с ножом.

Спортсмены Фигурное катание Соцсети Россия Оружие Поножовщины Полиция
02 февраля 2024, 23:16
Миллиардер из США профинансирует «Олимпиаду на стероидах»
РИА «Новости»
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Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил профинансировать «Олимпиаду на стероидах», организатор которой похвастался, что спортсмены будут употреблять допинг «открыто и честно». Об этом сообщила газета New York Post.

Идею провести подобные игры предложил юрист Арон Д’Суза, планирующий продвигать спорную концепцию в Париж во время летних Олимпийских игр.

Одна из целей «допинговых игр» - оказание содействия исследованиям различных пищевых добавок и биохаков, раздвигающих границы человеческих возможностей. Как заявил Д’Суза, в соревнованиях хотят участвовать 900 спортсменов «Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела. Никто не должен указывать им, что с этим делать», - сказал он.

Соревнования будут включать пять видов спорта - плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства. Предполагается, что они будут проводиться раз в год на уже существующих площадках. В них смогут участвовать не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.

Д’Суза предсказал, что усовершенствованные игры сделают для борьбы со старением то же, что «ChatGPT сделал для искусственного интеллекта».

Ранее Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой - дисквалификацию на четыре года. Российские спортивные чиновники заявили что Спортивный арбитражный суд не ответил на вопрос, почему ее допинг-пробы опубликовали лишь спустя полтора месяца после сдачи, добавив, что «российскому спорту объявлена война» , а в ней «все средства хороши».

Инвестиции США Спортсмены Допинг Запад Деньги
02 февраля 2024, 17:12
Анаболик нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой
РИА «Новости»
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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли L-карнитин, гипоксен и некий анаболик. Эти вещества не включены WADA в черный список, однако их обнаружение могло повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). На это указало финское издание Yle.

По данным журналистов, WADA планирует запретить найденный в пробе Валиевой анаболик. CAS обнародует результаты допинг-теста россиянки на следующей неделе.

В конце января CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года.

Кроме того, спортсменку лишили всех медалей, завоеванных с декабря 2021 года.

По итогам разбирательства у России отобрали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Награда наивысшей пробы досталась США, а серебро - Японии. Российской сборной присудили бронзу.

Тренер Этери Тутберидзе поддержала Валиеву, назвав ее одной из самых одаренных фигуристок. По мнению наставницы, на слушаниях в CAS россиянку никто не защищал.

Фигурное катание Камила Валиева

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