«Выходи или зарежу». Фигурист Дикиджи рассказал подробности вооруженного нападения в метро

По его словам, он ехал по своим делам в метро, а тот мужчина сидел напротив. Фигурист был в наушниках и «залипал в телефоне», на коленях держал рюкзак.

«В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. <…> Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: „Дед, с тобой все нормально?“» - рассказал Дикиджи.

Ответа мужчины он не разобрал, поэтому просто его проигнорировал, чтобы избежать конфликта. Перед станцией, на которой он хотел выйти, мужчина оказался рядом с ним. Фигурист признался, что краем глаза увидел приближение его руки с предметом похожим на нож к своей шее, резко оттолкнул мужчину ногой и стал отходить к дверям.

Дикиджи отметил, что пассажир угрожал его зарезать, если он не выйдет из вагона. Спортсмен вышел и решил найти полицейских или сотрудников метро. Он добавил, что действия мужчины его шокировали, а само нападение и его реакция произошли буквально за секунды.

Ранее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал, что спортсмен чувствует себя нормально и уже вернулся к тренировкам после нападения в петербургском метро, злоумышленника уже задержали.