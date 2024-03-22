22 марта 2024, 18:34

Выбежавшего на поле во время матча Россия — Сербия болельщика арестовали

РИА «Новости»
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Савеловский суд Москвы арестовал на 13 суток болельщика, который выскочил на футбольное поле во время матча сборных России и Сербии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения», - передали в суде.

Мужчину арестовали по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Во время игры 29-летний житель Москвы растолкал зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле. Болельщика задержали.

Товарищеский матч России и Сербии прошел в столице 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом - 4:0 в пользу хозяев поля.

Ранее болельщику «Челси» на три года запретили посещать матчи за нацистское приветствие. Суд признал футбольного фаната виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Спортсмены Суд Правила Футбол Сербия Россия Москва
23 марта 2024, 09:51
Матч между сборными России и Парагвая отменили после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Москве отменили товарищеский матч российской сборной против команды Парагвая, запланированный на 25 марта. Игра не состоится из-за теракта в Crocus City Hall, сообщили в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», - говорится в сообщении.

Представители РФС пояснили, что команды перенесли встречу на более позднюю дату. Болельщикам пообещали вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме.

Позже РФС разместит инструкцию по возврату билетов.

В пятницу вечером в Красногорске в концертном зале Crocus City Hall несколько вооруженных мужчин напали на посетителей. Террористы в упор расстреливали людей, пришедших на рок-концерт коллектива «Пикник». В результате погибли свыше 60 человек, еще более 100 - получили ранения. В больницах находятся 118 взрослых и трое детей.

Спортсмены Футбол Москва Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 19:19
Молодежная сборная России по футболу обыграла сверстников из Уругвая
Pxhere
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Молодежная сборная России по футболу (спортсмены в возрасте до 21 года) обыграла команду Уругвая — действующих чемпионов мира. Старший тренер российской команды Иван Шабаров заявил, что доволен результатом матча, сообщил «Чемпионат».

Молодежная сборная России по футболу (спортсмены в возрасте до 21 года) обыграла команду Уругвая - действующих чемпионов мира. Старший тренер российской команды Иван Шабаров заявил, что доволен результатом матча, сообщил «Чемпионат».

«Это была однозначно полезная игра для нашей команды», - отметил он.

Шабаров добавил, что «уругвайцы хорошо играют головой». При этом российские футболисты на фоне акклиматизации начали уставать, несколько игроков к концу игры просто «подсели».

Товарищеский матч прошел в Монтевидео. Гол в составе молодежной соборной России забил Дмитрий Кучугура.

Следующая игра состоится 23 марта. Соперник - молодежная команда «Насьональ». Затем молодежка сыграет против «Монтевидео Сити Торке» 25 марта.

Ранее сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0 в товарищеском матче. В матче отличились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Спортсмены Футбол Россия Молодежный
22 марта 2024, 14:24
Стало известно, почему РФ отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
Freepik
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Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА — самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана - от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. <…> Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры», - констатировал он.

Собеседник издания добавил, что сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами в УЕФА сейчас достигает 4,4 миллиарда евро. Российские клубы смогут тоже получать эти деньги, когда вернутся к соревнованиям УЕФА, и непременно восстановят клубный рейтинг.

Митрофанов также указал на то, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

Он отметил, что азиатские ассоциации АФК относятся к России «дружелюбно», однако она может стать конкурентом, который «съест часть слотов» в азиатской Лиге чемпионов и отборах на чемпионаты мира. Генсек РФС отметил, что российские спортсмены смогли бы играть в азиатской Лиге чемпионов, но не стоит думать, будто РФ должна «идти в Азию и учить играть людей в футбол», поскольку там и так все отлично умеют.

Ранее сборная России победила в товарищеском матче со сборной Сербии. Футбольный эксперт Борис Раппопорт в беседе с «360» подчеркнул: игра продемонстрировала, что Россия остается участником мировой и европейской футбольной жизни.

Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА - самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Лига чемпионов УЕФА Футбол Россия Азия
22 марта 2024, 13:21
«Остаемся участниками футбольной жизни». Что означает победа сборной РФ в матче с Сербией
РИА «Новости»
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Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов, был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

«Команда у нас собралась наконец практически в оптимальном составе, и приехали все легионеры. Правда, не все они играли, но состав был интересный. Ребята друг друга прекрасно знают и давно не собирались. У них было наверняка очень хорошее настроение. Игра была хорошо выстроена. Можно там говорить, что у сербов были какие-то проблемы плюс удаление достаточно быстрое, но все равно наша команда выглядела очень прилично», - отметил собеседник канала.

Он добавил, что если бы на данном этапе российские спортсмены могли стать участниками европейских турниров, у них для этого «были бы все шансы».

«Достаточно много молодых футболистов и достаточно много опытных. То есть команда мне нравится. <…> У Сербии тоже хорошая команда. И я думаю, что все по делу», - добавил Раппопорт.

По его мнению, успешное участие России в товарищеских матчах едва ли повлияет на то, разрешат ли спортсменам играть на европейских соревнованиях - по этому поводу должно быть политическое решение.

«Мне сложно сказать, я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость. Но, конечно, то, что у нас стали появляться противники - Сербия, теперь Парагвай, - уже хорошо. То есть мы остаемся участниками футбольной жизни - мировой, европейской и так далее», - подчеркнул футбольный эксперт.

По его словам, Российский футбольный союз ведет диалог с ФИФА и УЕФА, и, возможно, в конце концов у России все же появится возможность играть на европейских турнирах.

Товарищеский матч сборных России и Сербии, окончившийся победой российских спортсменов , был «хорошо выстроен» и продемонстрировал, что РФ остается участником футбольной жизни. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу

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