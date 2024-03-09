Вяльбе устроили разнос за слова о пострадавших лыжницах в Сочи

Он заявил, что ей нельзя было поручать руководство сборной.

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», - хлестко отметил Уткин.

Ранее глава ФЛГР жестко высказалась о лыжницах , участвовавших в гонке в рамках спартакиады в Сочи. По ее словам, спортсменки не обладали необходимым профессиональным уровнем для прохождения трассы.

Во время спортивного мероприятия из-за снежной бури произошел массовый завал спортсменок. В результате ЧП травмы получили 17 лыжниц. Вяльбе рассказала «360», что любой спортсмен иногда сталкивается с риском получить травму.