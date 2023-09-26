Вяльбе рекомендовала уехавшей Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

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«Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться», - отметила она.

Глава ФЛГР напомнила, что Исинбаева давно не маленькая девочка, так как уже воспитывает своих детей. Поэтому ее слова о том, что все регалии, связанные с Россией, являются «номинальными», совершенно непонятны.

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор. <…> Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет?» - заключила Вяльбе.

Исинбаева уехала из России после начала спецоперации на Украине. По данным СМИ, она живет в Испании. Летом текущего года спортсменка заявила, что вернется к работе в комиссии Международного олимпийского комитета с сентября, так как МОК не нашел оснований для ограничений ее деятельности во время расследования.

При этом легкоатлетка подчеркнула, что в период активной карьеры не состояла в рядах ВС России, а присвоенное ей воинское звание майор является номинальным.

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