Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Посеянный под пятым номером Рублев обыграл 78-ю ракетку мира Уайлда в своем стартовом матче со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Игра продлилась три часа 42 минуты.

Теперь россиянину предстоит состязание с американцем Кристофером Юбэнксом или японцем Таро Дэниелом - в зависимости от того, кто из них победит в следующей встрече.

Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы , обыграв финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира в Гонконге со счетом 6:4, 6:4. В полуфинальном матче Рублев одержал победу над 18-летним китайским спортсменом Цзюньчэнем Шаном.

В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Андрея Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Его имярасположили на пятой строчке.