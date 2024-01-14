14 января 2024, 12:09

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

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Вторая ракетка России, пятая ракетка мира Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования прошли в Мельбурне. Рублев обыграл бразильского теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда. Победа далась 26-летнему спортсмену «с большим трудом», отметило РИА «Новости».

Посеянный под пятым номером Рублев обыграл 78-ю ракетку мира Уайлда в своем стартовом матче со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Игра продлилась три часа 42 минуты.

Теперь россиянину предстоит состязание с американцем Кристофером Юбэнксом или японцем Таро Дэниелом - в зависимости от того, кто из них победит в следующей встрече.

Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы , обыграв финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира в Гонконге со счетом 6:4, 6:4. В полуфинальном матче Рублев одержал победу над 18-летним китайским спортсменом Цзюньчэнем Шаном.

В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Андрея Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Его имярасположили на пятой строчке.

Спортсмены Россия Теннис
14 января 2024, 10:24
Россиянин Бетербиев нокаутировал британца Смита, защитив три чемпионских пояса
РИА «Новости»
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Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям, россиянин Артур Бетербиев победил британского боксера Каллума Смита. Бой проходил в Канаде, сообщил РБК.

Поединок длился семь раундов и завершился техническим нокаутом. Бетербиев, который выступил под канадским флагом, смог защитить три чемпионских титула по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В WBC 38-летнего Бетербиева назвали «непобежденным королем нокаутов в полутяжелом весе». Он одержал победы во всех 20 поединках и ни разу не проиграл. На счету 33-летнего Каллума Смита 29 побед и два поражения.

В прошлом году WBC не разрешил проводить бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Совет объяснил свою принципиальную позицию ситуацией на Украине.

Канада Бокс
14 января 2024, 09:40
Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки
РИА «Новости»
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Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане.

Ивуарийцы с легкостью разобрались с соперником. Мячи в ворота противника забили полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Команды до этого ни разу не встречались друг с другом. Кот-д’Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Эта сборная ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. Она четыре раза подряда была участницей Кубок Африки, но никогда не выходила в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Игрок согласовал условия нового трудового соглашения, скоро о нем официально объявят.

Африка Футбол История
14 января 2024, 09:38
Анкалаев потребовал бой за титул чемпиона после победы над бразильцем Уокером
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Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером, отправив противника в технический нокаут в третьем раунде. Победитель запросил бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой. Главный поединок турнира UFC Vegas 84 прошел на арене Apex в Лас-Вегасе, сообщил «Спорт-Экспресс».

Бой продлился меньше восьми минут. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

«Самое главное - я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!» - отметил Анкалаев.

Он добавил, что не имеет «ничего личного» к Уокеру. Россиянин напомнил, что прошлый поединок с ним не состоялся, но бойцы «закрыли этот вопрос» на арене Apex.

«Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», - признался спортсмен.

Ранее британский боец Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 выиграл у американца Тони Фергюсона. Глава UFC Дан Уайт прокомментировал поединок и посоветовал американскому спортсмену завершить карьеру.

США Спортсмены Бразилия UFC Россия Смешанные боевые искусства MMA
13 января 2024, 17:03
Стали известны детали возможного перехода Кругового из «Зенита» в ЦСКА
РИА «Новости»
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Данил Круговой будет играть за московский ЦСКА. Источники Telegram-канала «Мутко против» сообщили, что для подписания контракта осталось только уладить формальности.

Срок контракта составит пять лет, но переход будет не в рамках трансфера. Договор должны подписать таким образом, чтобы в другой клуб игрок перешел летом, когда станет свободным агентом.

«„Динамо“ тоже ведет переговоры, но вариант с ЦСКА сейчас для Кругового в приоритете», - написал автор статьи.

По его словам, давно не было такого, чтобы игроков уводил не «Зенит», а другие футбольные клубы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Данил Круговой не продлил контракт с «Зенитом». Его не устроили предложенные клубом условия. «Мы будем встречаться зимой и разговаривать», - сказал тогда футболист.

ЦСКА ФК Зенит Футбол

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