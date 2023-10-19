«Всемирные игры дружбы» проведу в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
В Москве и Екатеринбурге в 2024 году проведут Международные соревнования «Всемирные игры дружбы». Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.
После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.
Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.
Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.
Заезд 19-го этапа прошел на трассе Circuit of the Americas в Техасе. Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым пришел Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим - Ландо Норрис из McLaren.
Эта победа стала для Макса Ферстаппена 15-й в сезоне и 50-й в карьере. Он занял пятую строчку. Рекордсменом по количеству побед в «Формуле-1» остался британец Льюис Хэмилтон с 103 успешными играми, на втором месте - Михаэль Шумахер с 91 призом. Немец Себастьян Феттель и француз Ален Прост заняли первые места 53 и 51 раз соответственно.
Российский автогонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал «360» о влиянии санкций на этот вид спорта. По его словам, ограничения подстегнули техническое развитие отрасли.
«Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», - заявил Махачев.
Сам австралийский спортсмен назвал свой выход на замену бразильского коллеги Чарльза Оливейра поспешным решением. Ранее Махачев и Волкановски встретились в феврале, когда российский чемпион должен был драться с бразильцем. Последний получил рассечения брови во время тренировки, поэтому его заменил австралийский боец. Бой выиграл Ислам.
Во второй раз Махачев вышел на октагон против Волкановски 21 октября. Бой между ними был главным событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби. Боец из России уже в первом раунде забил Волкановски и одержал победу.
Сборная России смогла завоевать 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете Игр БРИКС получил Китай (55 медалей), третье - ЮАР (51 медаль).
Спортсмены из России также завоевали семь медалей в состязаниях по плаванию в третий день Игр стран БРИКС. Они получили пять золотых и две серебряные награды.
Среди пловцов отличились Алексей Ткачев, Георгий Глазунов, Андрей Волков, Роман Акимов, Влада Эгги, Анастасия Маркова и Евгения Чикунова. Они показали отличные результаты и выиграли золотые медали.
В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Игры проходили с 18 по 22 октября в Южно-Африканской Республике.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о новой восходящей звезде фигурного катания. По ее мнению, Аделию Петросян, завоевавшую золотую медаль на первом этапе Гран-при России в женском одиночном катании, ждет успешная карьера.