Всемирные игры дружбы перенесли на 2025 год
С 2024 на 2025 год перенесли Всемирные игры дружбы, которые запланировали к проведению в России. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики страны Максим Агапитов, которого процитировало РИА «Новости».
«Были запланированы Игры дружбы. Официально знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», - уточнил Агапитов на пресс-конференции.
В оргкомитете, по данным СМИ, ранее обсуждали вопрос о вероятном переносе соревнований.
Игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года. Предполагалось, что их примут Москва и Екатеринбург. В турнир планировали включить соревнования по 33 летним видам спорта.
От участия в Играх дружбы призывал отказаться Международный олимпийский комитет. Свою позицию МОК изложил в декларации против политизации спорта, опубликованной в марте.
По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, интерес к Играм дружбы проявило большое количество стран. Принять участие в них они собираются, не взирая на запреты МОК.