25 декабря 2023, 12:51

«Все в порядке». Хоккеист Чумаченко рассказал о самочувствии после новостей о падении

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Бывший игрок столичных хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал «360 о своем самочувствии после новостей о том, что он упал на осколки от бутылки. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо.

«Я хорошо себя чувствую. <…> Со мной все в порядке, все хорошо», - рассказал хоккеист.

Он также опроверг информацию о том, что получил травмы спины и головы при падении. Спортсмен ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», - подчеркнул Чумаченко.

По данным Telegram-канала Shot , экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» разбил лицо и порезал поясницу после того, как упал на бутылочные осколки прямо возле своего дома. Врачи зафиксировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и колото-резанную рану поясницы.

В ноябре 2023 года стало известно, что форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем на время выбыл из команды из-за травмы.

В текущих обстоятельствах это был единственно верный выбор, объяснил хоккеист.

Спортсмены Химки Хоккей
25 декабря 2023, 11:23
Дзюба на вечеринке исполнил песню про петербургский «Зенит»
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Футболист московского клуба Локомотива» Артем Дзюба на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский «Зенит». Видеозапись со своим исполнением спортсмен опубликовал в Instagram*.

Вечеринка состоялась во время отпуска футболиста, поводом для праздника стал день рождения его жены Кристины. На кадрах видно, что на мероприятии присутствовал и российский тренер Леонид Слуцкий.

Сейчас Дзюба является игроком московского «Локомотива», но с 2015 по 2022 год он входил в состав «Зенита». За проведенные в петербургском футбольном клубе годы спортсмен четыре раза выиграл чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка России.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Московские футболисты завоевали победу, хотя играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова.

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Спортсмены Соцсети Песни Футбол Instagram
25 декабря 2023, 02:09
Российского бойца ММА закидали бутылками после боя в Москве
Flickr
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Российского бойца смешанного стиля (ММА) Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире АСА 168 в Москве. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Поединок прошел в рамках полуфинала Гран-при лиги в полутяжелой весовой категории. Россиянин досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания поединка таджикские болельщики начали бросать в российского бойца, уходящего в подтрибунное помещение, бутылки.

Одилов извинился за поведение своих фанатов, объяснив все эмоциями. По его словам, они любят и бои, и всех бойцов, поэтому и приходят смотреть на поединки. Спортсмен выразил надежду, что болельщики исправятся.

Известно, что в активе Мохнаткина 15 побед, пять поражений и две ничьи. На счету его соперника Одилова на две победы больше, два поражения и две ничьи.

Ранее победитель чемпионатов Европы по боксу и трехкратный победитель первенства России Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае. Ему не было и 30 лет.

Спортсмены Смешанные боевые искусства MMA Москва 2023
24 декабря 2023, 07:18
Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира
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Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над представителем Великобритании Линдоном Артуром. Он защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super.

Поединок в полутяжелом весе прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Биволу, который также стал обладателем чемпионского пояса по версии IBO, которым ранее владел Артур.

На поединок Биволя вышел под композицию известной группы «Кино» - «Группа крови». На стадионе в качестве зрителей присутствовали многократный обладатель «Золотого мяча», футболист Криштиану Роналду и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Для 33-летнего Биволя эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в 22 боях, 32-летний Артур потерпел второе поражение в карьере.

В другом бое вечера россиянин Арсланбек Махмудов уступил техническим нокаутом немцу Агиту Кабайелу техническим нокаутом.

Спортсмены Бокс
23 декабря 2023, 23:48
Валиева призналась в проблемах с ростом и весом
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась на чемпионате России в Челябинске. Она пожаловалась на трудности с ростом и весом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фигуристка отметила, что для нее это четвертый чемпионат в России и второй в Челябинске. Она сравнивала его со своим первым чемпионатом в Казани, отметив, что сейчас «это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед».

«Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», - сказала Валиева.

По ее словам, в короткой программе у нее все было хорошо, поэтому главное двигаться в своем темпе и дальше, работать, а не унывать.

Спортсменка заняла третье место на чемпионате России в Челябинске. Первое досталось ученице Этери Тутберидзе - Аделии Петросян , а второе - ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фотографии с чемпионата России. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.

Фигурное катание Россия Челябинск Камила Валиева

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