«Все в порядке». Хоккеист Чумаченко рассказал о самочувствии после новостей о падении

«Я хорошо себя чувствую. <…> Со мной все в порядке, все хорошо», - рассказал хоккеист.

Он также опроверг информацию о том, что получил травмы спины и головы при падении. Спортсмен ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», - подчеркнул Чумаченко.

По данным Telegram-канала Shot , экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» разбил лицо и порезал поясницу после того, как упал на бутылочные осколки прямо возле своего дома. Врачи зафиксировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и колото-резанную рану поясницы.

В ноябре 2023 года стало известно, что форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем на время выбыл из команды из-за травмы.

В текущих обстоятельствах это был единственно верный выбор, объяснил хоккеист.