Все на футбол! Как получить кешбэк при покупке билетов на матчи РПЛ

Стать участником акции просто - нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в приложении «Привет!». За каждую вторую онлайн-покупку билетов на карту вернется кешбэк 10%. За весь период акции «Мир Российской премьер-лиги» болельщик может в сумме вернуть на одну карту 5000 рублей за покупку билетов на игры сезона 2023/2024.

К акции присоединились все 16 клубов РПЛ: московский «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «ЦСКА», петербургский «Зенит», «Крылья Советов» из Самары, «Сочи», «Краснодар», «Ростов», воронежский «Факел», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Урал» из Екатеринбурга, «Балтика» из Калининграда и «Рубин» из Казани. Покупать билеты или абонементы с кешбэком можно на сайтах этих команд, либо у национального билетного оператора «Кассир.ру» и на «Яндекс Афише».

Кроме того, футбольные болельщики получают шанс выиграть призы благодаря еще одному проекту - «Мир, любовь, игра». Для участия нужно выбрать любую понравившуюся локацию и рассказать на видео, почему любите футбол.

Авторы самых трогательных историй получат мерч от любимого клуба или даже встречу с командой. Признания покажут на стадионе на большом экране - слова болельщиков наверняка вдохновят игроков.

Акция «Мир Российской премьер-лиги» продлится до 25 мая 2024 года. Посмотреть правила и узнать подробности можно на сайте программы лояльности платежной системы и в приложении «Привет!».