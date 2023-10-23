23 октября 2023, 19:48

Все на футбол! Как получить кешбэк при покупке билетов на матчи РПЛ

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Футбольный сезон 2023/2024 в самом разгаре. Теперь поболеть за любимый клуб и получить яркие эмоции на трибуне можно по-настоящему выгодно благодаря совместной акции платежной системы «Мир» и Российской премьер-лиги.

Стать участником акции просто - нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в приложении «Привет!». За каждую вторую онлайн-покупку билетов на карту вернется кешбэк 10%. За весь период акции «Мир Российской премьер-лиги» болельщик может в сумме вернуть на одну карту 5000 рублей за покупку билетов на игры сезона 2023/2024.

К акции присоединились все 16 клубов РПЛ: московский «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «ЦСКА», петербургский «Зенит», «Крылья Советов» из Самары, «Сочи», «Краснодар», «Ростов», воронежский «Факел», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Урал» из Екатеринбурга, «Балтика» из Калининграда и «Рубин» из Казани. Покупать билеты или абонементы с кешбэком можно на сайтах этих команд, либо у национального билетного оператора «Кассир.ру» и на «Яндекс Афише».

Кроме того, футбольные болельщики получают шанс выиграть призы благодаря еще одному проекту - «Мир, любовь, игра». Для участия нужно выбрать любую понравившуюся локацию и рассказать на видео, почему любите футбол.

Авторы самых трогательных историй получат мерч от любимого клуба или даже встречу с командой. Признания покажут на стадионе на большом экране - слова болельщиков наверняка вдохновят игроков.

Акция «Мир Российской премьер-лиги» продлится до 25 мая 2024 года. Посмотреть правила и узнать подробности можно на сайте программы лояльности платежной системы и в приложении «Привет!».

Спортсмены Футбол
27 октября 2023, 21:50
Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
РИА «Новости»
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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четвертьфинале российский теннисист встретился на корте с соотечественником Кареном Хачановым. Медведев обыграл Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа 17 минут.

В полуфинале Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Борна Гойо (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

В начале октября Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

В начале сентября Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира - испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале российский теннисист проиграл второй ракетке мира - сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира. Хотя в 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз.

Теннис Даниил Медведев
27 октября 2023, 11:14
Умер известный российский биатлонист, знаменосец Игр-1968 Виктор Маматов
РИА «Новости»
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В возрасте 86 лет умер двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. <…> После завершения карьеры Виктор Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделал для развития и популяризации биатлона в стране», - заявили в организации.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в Белово Западно-Сибирского края, будущей Кемеровской области. После службы в армии начал выступать на крупных соревнованиях, в 1966 году в возрасте 29 лет впервые принял участие в международных турнирах. Он шесть раз занимал призовые места чемпионатов мира по биатлону, из них четырежды - первые. Спортсмен победил на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Биатлонист выступил знаменосцем на открытии Игр-1968.

Спортсмены Биатлон
26 октября 2023, 07:48
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянину удалось отличиться в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Заброшенная шайба помогла столичному клубу подержать победу со счетом 6:4. Также он отличился результативной передачей.

Кроме Овечкина в составе «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и дважды Дилан Строум.

Для россиянина гол стал 824-м в профессиональной заокеанской карьере. До рекорда знаменитого канадца Уэйна Гретцки осталось 70 голов, в его активе 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин стал обладателем еще одного рекорда. Он стал первым хоккеистом в НХЛ, который забросил 300 шайб в численном большинстве.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
25 октября 2023, 18:16
Футболист Пике провалился в яму на глазах болельщиков
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике упал в двухметровую яму между сценой и зрительскими рядами, когда отвлекся на телефон. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент случился на открытии испанского медиафутбольного турнира Kings League. Экс-футболист направлялся к болельщикам, чтобы раздать автографы. Но в какой-то момент он отвлекся на телефон и рухнул в яму.

После падения спортсмен не получил серьезных травм, быстро поднялся и вернулся к зрителям.

Певица Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а в 2014 году звездная пара сообщила о рождении второго сына Саша. Летом прошлого года певица разорвала отношения с футболистом из-за его измен.

В прошлом году футболист «Барселоны» сообщил о завершении карьеры. Всего на его счету спортсмена 768 матчей и 36 завоеванных наград. За годы в «Барселоне» Пике восемь раз становился победителем чемпионата Испании, семь раз побеждал в Кубке страны и шесть раз - в Суперкубке страны.

Футбол

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