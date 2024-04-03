«Все будут знать, что ты из России». Карпенков высказался о бойкоте Олимпиады

«Да, это естественно, цель каждого спортсмена, особенно, в индивидуальном виде спорта - выступить там и завоевать медаль. Тут вопрос безопасности. Даже если ты под нейтральным флагом выступаешь, все равно все будут знать, что ты из России - тебя также могут там бойкотировать», - заявил он.

По его мнению, Олимпийские игры являются не только чем-то престижным, но и большим испытанием для спортсмена. Если не получится принять участие в международных соревнованиях, то можно развиваться и строить карьеру внутри страны, уверен баскетболист.

Карпенков отметил, что спорт должен быть вне политики. Выступление без флага и гимна сделает российских спортсменов серыми и менее яркими на фоне остальных участников состязаний.