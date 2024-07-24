24 июля 2024, 01:29

Вратарь сборной России Матвей Сафонов получил травму на тренировке ПСЖ

РИА «Новости»
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Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов на тренировке клуба «Пари Сен-Жермен» получил рассечение брови. Об этом в Telegram-канале написала его подруга Марина Кондратюк.

«Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует», - написала девушка.

Так она отреагировала на видео в соцсетях, на котором на лице футболиста заметны швы над левым глазом. Девушка отметила, что футболку на спортсмене никто не рвал, она изначально была с разрезами.

В середине июня стало известно, что вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ. Голкипер проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.

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23 июля 2024, 21:48
«В бешенстве». Кремлев раскрыл, чем IBA отличается от МОК
РИА «Новости»
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МОК и ее руководитель Томас Бах пытаются мстить IBA, работа которой прозрачна, независима и демократична, которая защищает честь спортсменов. Так прокомментировал решение Олимпийского комитета глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

МОК исключил IBA из списка признанных, что вызвало ответную реакцию Кремлева.

«„Мы исключаем“. Откуда они исключают, интересно, где мы были включены?» - отметил глава ассоциации.

Он напомнил, что президента IBA выбирают страны национальной федерации, а главу СОК выбирают члены, не Олимпийские комитеты. Кремлев назвал это «частным клубом» и «преступной группой».

Кремлев отметил, что бокс будет проходить на Олимпиаде в Париже, и в 2028 году также, ассоциация сделала призовой фонд для спортсменов. Для боксеров это отборочный тур на право выступать на Чемпионате мира, отметил глава IBA и добавил, что все победители получат призовые деньги.

«Конечно, они (МОК - прим. ред.) от этого в бешенстве. Мы от них отличаемся. Наша задача создавать условия, созидать и все, что зарабатывает Международная ассоциация, чтобы деньги принадлежали спортсменам», - заявил Кремлев.

МОК же только зарабатывает на спортсменах, отметил глава ассоциации бокса. Кремлев подчеркнул, что IBA всегда будет отстаивать права атлетов.

Спортсмены Бокс Работа Деньги Международный олимпийский комитет
23 июля 2024, 19:00
WADA оспорило решение не отстранять французскую фехтовальщицу из-за допинга
Freepik
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило в Спортивном арбитражном суде решение оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга. Об этом сообщило издание Francs Jeux.

В начале года фехтовальщицу обвинили в употреблении запрещенного вещества остарина. Спортсменка утверждала, что препарат попал в ее организм во время секса с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом. Тот, в свою очередь, подтвердил, что принимал остарин, чтобы сохранить физическую форму после завершения карьеры.

WADA не стало требовать отстранения Тибюс от Олимпийских игр, но если апелляцию удовлетворят, то результаты фехтовальщицы, какими бы они ни были, аннулируют.

Для Тибюс эта Олимпиада станет четвертой в карьере, однако в ее коллекции только одна медаль - серебро Игр в Токио в командных соревнованиях на рапирах.

Ранее стало известно, что за допинг отстранили украинского футболиста, игравшего в России.

Допинг WADA Франция Олимпиада в Париже — 2024
23 июля 2024, 14:12
Оскотинивание людей. Хоббихорсинг призвали не считать официальным видом спорта в России
Global Look Press
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Хоббихорсинг не стоит признавать официальным видом спорта в России. Такое обращение общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву. Подробности 360.ru рассказал председатель партии Ильдар Резяпов.

«В Движении „Ветераны России“ считают хоббихорсинг деструктивным течением, подобным квадробике и фурри, которое стирает грань между человеком и животными, стремясь „оскотинить“ людей», - подчеркнул он.

Хоббихорсинг - это имитация движений всадника и лошади. Подростки «ездят» на палках с игрушечными головами животных. Своим «коням» участники соревнований при этом уделяют особое внимание: дают клички, ухаживают за ними, наряжают и даже «помогают» им на дистанции.

Дисциплина зародилась в 2010 году в Финляндии, ее даже включили, а в обязательную школьную программу. Сейчас она становится популярной в России. Хоббихорсинг планируют включить в состав Игр БРИКС с 2025 года.

Спортсмены Награды Россия Животные Михаил Дегтярев БРИКС Москва
23 июля 2024, 13:44
МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных
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Международный олимпийский комитет на сессии в Париже единогласно исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных федераций. Об этом сообщило РИА «Новости».

МОК отозвал признание ассоциации еще в 2019 году. В результате этого соревнования по боксу на Олимпийских играх в Токио проводила специальная комиссия комитета.

В декабре 2021 года ассоциации выдвинули список условий для возвращения статуса, однако в 2023 году Спортивный арбитражный суд постановил, что IBA не соблюла этих требований, и оставил отзыв в силе.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже также пройдут без участия IBA.

Международную ассоциацию бокса с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян , которых допустили до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Бокс Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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