Вратарь сборной России Матвей Сафонов получил травму на тренировке ПСЖ
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов на тренировке клуба «Пари Сен-Жермен» получил рассечение брови. Об этом в Telegram-канале написала его подруга Марина Кондратюк.
«Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует», - написала девушка.
Так она отреагировала на видео в соцсетях, на котором на лице футболиста заметны швы над левым глазом. Девушка отметила, что футболку на спортсмене никто не рвал, она изначально была с разрезами.
В середине июня стало известно, что вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ. Голкипер проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.