14 июня 2024, 19:22

Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ

РИА «Новости»
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Информацию опубликовали на официальном сайте парижан.

Контракт 25-летнего россиянина с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Сафонов проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов.

Футболист заявил, что рад присоединиться к ПСЖ и считает его одним из величайших клубов.

«Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде», - сказал Сафонов.

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отмечал, что в Европе повышается спрос на российских вратарей. В последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие навыки, поэтому и привлек внимание «Пари Сен-Жермен».

Ранее Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб был под угрозой срыва.

Краснодар Футбол Европа Россия
14 июня 2024, 08:42
Бой Макгрегора против Чендлера отменили
Global Look Press
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Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора против американца Майкла Чендлера отменили. Глава UFC Дэйн Уайт в соцсети Х написал, что причина — травма ирландца.

Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора против американца Майкла Чендлера отменили. Глава UFC Дэйн Уайт в соцсети Х написал, что причина - травма ирландца.

Поединок этих бойцов должен был стать главным событием турнира UFC 303, который пройдет в конце июня в Лас-Вегасе. До этого уже ходили слухи, что Макгрегор получил травму и не сможет драться.

Теперь на ринг выйдут действующий чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка.

В начале июня UFC отменил пресс-конференцию в Дублине с участием Макгрегора и Чендлера. Экс-боец UFC Чейл Соннен тогда высказался против возможной отмены боя, сообщал sports.ru.

«Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта», - заявил он.

Ранее поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор , пока его не опустят в могилу. Кроме того, Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии.

Спортсмены Соцсети Конор Макгрегор UFC
13 июня 2024, 06:20
Прошли слушания по апелляции российских фигуристов после Олимпиады-2022
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Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по апелляции российских спортсменов на перераспределение медалей командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 после дисквалификации Камилы Валиевой. Ее коллега Александр Галлямов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», - написал он.

Спортсмен показал кадр видеоконференцсвязи между Анастасией Мишиной, Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и Никитой Кацалаповым. На скриншоте отсутствовала лишь шестая фигуристка, тоже оспорившая решение Международного союза конькобежцев (ISU) - Виктория Синицина.

CAS принял четыре апелляции - от российских спортсменов, Федерации фигурного катания на коньках России, Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания Канады. За нарушение антидопинговых правил Валиеву дисквалифицировали, а результаты соревнований с ее участием пересмотрели. В командном зачете фигуристов на ОИ-2022 золото присудили США, серебро Японии, бронзу России. Канада заняла четвертое место, потребовала пересчитать баллы и поднять ее на третье.

Спортсмены Суд Международный олимпийский комитет Камила Валиева
12 июня 2024, 20:58
Тиаго Мотту назначили главным тренером «Ювентуса»
РИА «Новости»
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Тиаго Мотта стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщили на официальном сайте туринской команды.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года. Мотта заявил, что он рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как «Ювентус».

«Я благодарю владельцев и руководство, которым я обещаю сохранить цвета „Ювентуса“ на высоком уровне и сделать болельщиков счастливыми», - сказал тренер.

Мотта является двукратным победителем Лиги чемпионов, ранее он возглавлял итальянскую «Болонью». Специалист сменил на посту главного тренера «Ювентуса» уволенного Массимилиано Аллегри - он покинул клуб 17 мая.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. До этого тренер работал в клубе с 2014 по 2019 годы.

Спортсмены Футбол
12 июня 2024, 20:42
Свободные от политического давления. Путин раскрыл принципы Игр БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на увеличивающуюся роль этой организации в мире в политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Он также выразил уверенность, что привлекательность Игр также будет расти.

Путин назвал их свободными от политического давления спортивными состязаниями.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», - подчеркнул президент.

Соревнования пройдут в Казани и Москве, напомнил российский лидер.

Участниками соревнований станет 4751 спортсмен из более чем 60 стран. Программа Игр включает 27 видов спорта

Спортсмены Россия Владимир Путин БРИКС

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