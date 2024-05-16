Вратарь ЦСКА Тороп получил серьезную травму головы на матче с «Зенитом»

ЦСКА на выезде играл с «Зенитом» ответный матч пути Российской премьер-лиги Кубка России. Основное время закончилось всухую, в серии пенальти «Зенит» обыграл красно-синих со счетом 4:5. На 32-й минуте первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип случайно затылком ударил Торопа по лицу, в результате чего вратарь получил множественные травмы и не смог продолжить матч.

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. <…> У него диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа», - сообщил Брейдо.

Директор по коммуникациям отметил, что вероятнее всего, Торопа утром отправят на спецтранспорте в Москву.

На смену Торопу вышел не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владимир Шайхутдинов. Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи, Акинфееву еще рано заканчивать карьеру.