«Возможно, кровоизлияние». Причиной смерти 18-летнего бойца ММА могла стать скрытая болезнь

«Всякое могло быть. Постоянно люди умирают, дело случая. Заболевание какое-то скрытое, о котором он не знал. Возможно, кровоизлияние в мозг пошло», - предположил собеседник «360».

Он отметил, что после нокаута и удушающего приема человек может и не восстановиться. Иногда на рингах медикам приходится реанимировать бойцов.

«Не единичный случай. Все зависит от самого человека, его предрасположенностей к болезням», - добавил он.

По его словам, все соревнования ММА проходят по строгим правилам и в соответствиями с регламентами.

«Есть специальные общие положения. Составляют возрастные и весовые категории, все фактически в равных условиях», - подчеркнул он.

Строго запрещено, чтобы на арену вышел соперник, например, на 10 килограммов тяжелее своего визави. Перед соревнованиями здоровье спортсменов проверяют дважды. Первый раз боец проходит общий медицинский осмотр, а затем еще один за три-четыре дня до выхода на ринг. Его бы не допустили к бою при наличии проблем со здоровьем.

«Мое мнение со стороны: какая-то патология была у мальчика. Прошлые годы, когда он бился, все было нормально. Какой-то срыв пошел. В тот раз он, может, не пропустил удар, а в этот раз да - и вот такой летальный исход», - пояснил источник.

Собеседник «360» еще раз отметил, что «никто не застрахован» он несчастного случая. Даже профессиональные боксеры становятся инвалидами или погибают. У скончавшегося 18-летнего спортсмена, скорее всего, произошло что-то с мозгом.

«От удара по корпусу не умирают, даже от разрыва селезенки или еще чего-нибудь», - заключил он.

Боец умер 26 января во время соревнований по смешанным единоборствам ММА. Как и все соперники, он выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным. Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму.