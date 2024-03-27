Вован и Лексус обсудили с главой WADA участие стран в Играх дружбы

«Итак, мы недовольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет», - заявил Банька пранкерам.

По его словам, участие стран в этом турнире является в большей степени политическим вопросом. Спортивным федерациям, по мнению главы WADA, нужно избегать этого мероприятия.

« Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. <…> И это событие - нечто вне системы», - добавил он.

Помимо этого, Банька попросил «африканского политика» переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.