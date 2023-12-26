Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Олимпиады на чемпионате мира

Мальчик играл черными фигурами. На 34-м ходу он предложил ничью, но его соперник отказался. Фатальным оказался ход белым конем, после чего россиянин в семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира достигает одного миллиона долларов. В октябре школьник выиграл первенство Азии по блицу среди участников до восьми лет. Россиянин набрал максимум очков.

В начале декабря стало известно, что спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-при России и третье - в финале Блиц Гран-при России.