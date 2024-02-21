Вопрос участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде рассмотрят после слов Путина

Российский лидер отметил, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже нужно руководствоваться их интересами. Если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то Минспорта и ОКР должны принять «взвешенное решение».

«Он (Путин - прим. ред.) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», - подчеркнул Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Поздняков заявил, что ОКР не сможет оказать финансовую поддержку атлетам, которые решат выступать в нейтральном статусе.