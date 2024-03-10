Читайте нас в:

Турнир состоялся накануне в Петербурге, в нем второй раз подряд одержал победу Алексей Ягудин. Трансляцию состязаний провели на сайте телеканала.

По словам Рудковской, во всех народных чатах Муравьева у поклонников - в тройке фаворитов.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих - просто вопиющий факт», - возмутилась продюсер.

Ранее Яна Рудковская резко высказалась по поводу комментария тренера Этери Тутберидзе о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она указала на высокомерие тренера, а также отметила, что та должна была взять вину на себя.