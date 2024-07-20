«Вообще по фигу». Вяльбе резко высказалась об уходе Исинбаевой из МОК

Перед боем на Live Арене в Одинцове Владимир Минеев ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, чего ждет от встречи с Магомедом Исмаиловым и как готовился к спаррингу.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Накануне выхода на ринг Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретились лицом к лицу. Бой начнется на Live Арене в субботу, в 18:00.

Перед ним ВК и 360.ru запустили конкурс , победители которого получат ценные призы.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Перед выходом на ринг Владимир Минеев и