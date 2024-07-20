20 июля 2024, 02:01

«Вообще по фигу». Вяльбе резко высказалась об уходе Исинбаевой из МОК

РИА «Новости»
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своем безразличии по поводу ухода двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Ее процитировало издание Sport24.

«Мне вообще по фигу, что там делает Исинбаева. Разве она в комиссии МОК представляла Россию? Не знаю, сможет ли кто-то вместо нее представлять Россию там», - сказала она.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выйдет из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Это связано с истечением срока ее полномочий. В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года.

Спортсменка завоевывала статус олимпийской чемпионки в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказавшись от воинского звания.

Потом Исинбаева возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
19 июля 2024, 23:31
«Вы считаете, это легкие деньги?» Минеев — о бое с Исмаиловым
Телеканал «360»
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Перед боем на Live Арене в Одинцове Владимир Минеев ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, чего ждет от встречи с Магомедом Исмаиловым и как готовился к спаррингу.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Накануне выхода на ринг Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретились лицом к лицу. Бой начнется на Live Арене в субботу, в 18:00.

Перед ним ВК и 360.ru запустили конкурс , победители которого получат ценные призы.

Минеев поставил на место сотрудников СМИ, которые поинтересовались его отношением к утверждению о том, что боец проводит только выставочные бои ради «легких денег».

«Я считаю, что подраться с [Исмаиловым] - непростая задача. Вот у меня к вам вопрос: вы считаете, что это легкие деньги - с ним подраться?» - парировал спортсмен.

Свою готовность к поединку Минеев оценил на 9,5 балла из 10 возможных и признался, что настраивается на хороший бокс.

«Чтобы ощутить легкость в бою, почувствовать соперника. Вообще, не нужно зажиматься, настраиваться на какой-то один удар, потому что это всегда идет к тому, что не выполняешь задачу. Я хочу отбоксировать, почувствовать удар, ринг, соперника. А там, как говорится, само придет», - сказал он.

На подготовку к бою у Минеева ушло два месяца. Хватило этого времени или нет, подчеркнул спортсмен, будет видно 20 июля.

Перед выходом на ринг Владимир Минеев и

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов
19 июля 2024, 16:56
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
РИА «Новости»
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Традиционное олимпийское перемирие началось в пятницу, 19 июля, за неделю до начала проведения международных соревнований в Париже. Старт новому периоду дал Международный олимпийский комитет на своей странице в социальной сети X.

«Олимпийские игры в Париже как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут напоминанием о том, что всем мы можем мирно собраться вместе», - указали в публикации.

Период олимпийского перемирия продлится до окончания Паралимпиады, которая начнется с 28 августа и продлится до 8 сентября.

На Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе отправятся 15 российских спортсменов. Основу делегации составят теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

Также за медали вступят в борьбу гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, прыгунья на батуте Анжела Бладцева и велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
19 июля 2024, 15:12
«Бой — непредсказуемая вещь». Шансы на победу Минеева и Исмаилова оценили в 50 на 50
РИА «Новости»
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На Live Арене в Одинцове 20 июля состоится боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Шансы на победу обоих спортсменов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко оценила чемпионка Европы по тайскому боксу Виктория Кувикина.

«Шансы всегда 50 на 50, потому что бой - я как спортсмен могу сказать - непредсказуемая вещь, может случиться все что угодно», - отметила спортсменка.

Однако она предположила, что победу одержит Минеев, отметив его хорошую подготовку и базовые данные.

«Он же выходец из кикбоксинга, поэтому у него и руки, я думаю, сделают свое дело», - подчеркнула Кувикина.

Она напомнила, что в прошлом бою между спортсменами Исмаилов хотел измотать Минеева, но не смог, потому что тот грамотно выстроил тактику.

Этот поединок , по ее мнению, пройдет по схожему сценарию.

«Возможен даже нокаут со стороны Минеева», - подчеркнула она.

Ранее боец RCC Иван Штырков , дравшийся с обоими, предположил, что победу одержит Исмаилов благодаря своему боксерскому опыту.

Бокс
19 июля 2024, 14:12
Исинбаева выйдет из комиссии атлетов МОК после Олимпиады
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета после истечения срока полномочий. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года на восемь лет, срок истекает после Олимпийских игр в Париже. С 2023-го она также входит в состав комиссии по олимпийскому образованию.

Новых членов комиссии спортсменов МОК выберут в ходе летней Олимпиады, которая начнется 26 июля и завершится 11 августа.

Всего на освободившиеся места - их четыре - претендуют 29 кандидатов. Они представляют 15 видов спорта.

В преддверии Олимпиады в Париже заметили плакат с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для него дизайнеры использовали снимок спортсменки с ОИ-2008, на которых она завоевала золото.

В МОК отмечали, что в соцсетях распространили устаревший плакат. Его перестали использовать для продвижения летней Олимпиады.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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