Владелец «Манчестер Сити» может потерять клуб из-за «связи с Россией»

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По данным газеты, МИД Великобритании взял под контроль этот вопрос после наводки проукраинской юридической фирмы. Как отметили авторы материала, Мансур мог помогать российским бизнесменам переводить денежные средства в ОАЭ.

В случае подтверждения информации Мансура лишат клуба. По нормам Английской премьер-лиги, руководителей могут сместить с должности в случае уклонения от уплаты налогов или нарушения прав человека.

Ранее, 1 сентября, полузащитник Матеус Нунес перешел на пять лет в «Манчестер Сити». Трансфер обошелся клубу в 53,2 миллиона фунтов. До этого футболист выступал за «Вулверхэмптон».

В этот же день стало известно, что футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал лучшим игроком Европы по итогам сезона по версии УЕФА. Торжественная церемония награждения спортсменов прошла в Монако.