Владелец «Манчестер Сити» может потерять клуб из-за «связи с Россией»
Шейха Мансура могут отстранить от управления «Манчестером Сити» из-за вероятной «связи с Россией». Об этом сообщило издание sport.es.
По данным газеты, МИД Великобритании взял под контроль этот вопрос после наводки проукраинской юридической фирмы. Как отметили авторы материала, Мансур мог помогать российским бизнесменам переводить денежные средства в ОАЭ.
В случае подтверждения информации Мансура лишат клуба. По нормам Английской премьер-лиги, руководителей могут сместить с должности в случае уклонения от уплаты налогов или нарушения прав человека.
Ранее, 1 сентября, полузащитник Матеус Нунес перешел на пять лет в «Манчестер Сити». Трансфер обошелся клубу в 53,2 миллиона фунтов. До этого футболист выступал за «Вулверхэмптон».
В этот же день стало известно, что футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал лучшим игроком Европы по итогам сезона по версии УЕФА. Торжественная церемония награждения спортсменов прошла в Монако.