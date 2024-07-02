02 июля 2024, 15:10

«ВКонтакте» открыл спортивное медиа

«ВКонтакте»
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Объединенные паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» превратились в единое медиа «VK Спорт» с новостями и эксклюзивным тематическим контентом. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Пост креативного редактора сообщества занял спортивный журналист и блогер Иван Карпов. Он прославился своими инсайдами в сфере футбола и материалами в ведущих спортивных изданиях России «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» появится его авторская колонка о событиях в российском и зарубежном футболе.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK - сразу решил, что это интересно», - заявил Карпов.

Креативный редактор «VK Спорт» добавил, что у социальной сети огромный потенциал и ресурс для создания и продвижения собственного медиа, которое привлечет большое количество аудитории, неравнодушной к спорту.

«Подписывайтесь на наше сообщество и получайте крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», - подчеркнул он.

В новом паблике появятся не только спортивные новости, но и тематические специальные проекты с уникальным контентом и эксклюзивные инсайды из спортивной отрасли.

Ранее школа авторов VK открыла бесплатный онлайн-курс «Что смешного?» Он предназначен для пользователей, нацеленных на создание вирусного контента и нативном продвижении своих блогов через юмористическое наполнение.

Спортсмены ВКонтакте Журналистика Футбол
02 июля 2024, 01:31
Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Словенией
РИА «Новости»
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Сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч прошел во Франкфурте-на-Майне.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли отличиться, но все же португальские игроки оказались сильнее соперников.

В послематчевой серии пенальти сборная Португалия выиграла со счетом 3:0. При этом нападающий Криштиану Роналду не смог реализовать право пенальти в первом экстра-тайме. Его удар отразил вратарь словенской сборной Ян Облак.

Коллеги Роналду оказались более точными. Португальский вратарь Диогу Кошта отразил три удара соперников, оказавшись первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.

В четвертьфинале португальцы сыграют с французской сборной. Матч пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля. До этого французы обыграли бельгийскую сборную, причем благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась на выходе с корта после поражения в первом круге Уимблдона.

Евро Германия Спортсмены Футбол Европа Криштиану Роналду Португалия
02 июля 2024, 00:52
Теннисистка Андреева расплакалась после поражения в первом круге Уимблдона
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась, не сдержав эмоций, проиграв в первом круге Уимблдона чешке Бренде Фрухвиртовой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российская спортсменка впервые в карьере проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» (ТБШ).

В 2023 году Андреева дошла до четвертого раунда турнира. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года назвали ее лучшим результатом на ТБШ.

В понедельник, 1 июля, россиянка уступила 88-й ракетке мира Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

В этом году Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля.

Этой весной теннисистка Екатерина Александрова победила польку Игу Швентек (первая ракетка мира) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации, который прошел в Майами. Россиянка вышла в четвертьфинал.

Ранее бывшая первая ракета мира и победитель двух турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из спорта.

Великобритания Россия Теннис
01 июля 2024, 20:21
Квинси Промес покинул «Спартак»
РИА «Новости»
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Московский «Спартак» объявил об уходе футболиста Квинси Промеса, который в настоящее время находится под надзором в ОАЭ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте клуба.

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ», - отметили в релизе.

Контракт с нидерландским форвардом истек 30 июня 2024 года. В клубе сообщили, на данный момент возобновить выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом «Спартак» выразил надежду, что в будущем стороны могут вернуться к этому вопросу.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае , когда он находился на сборах столичного клуба. В мае его освободили из-под стражи и запретили покидать страну. Это произошло после вынесения приговора по делу о наркотиках.

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака» из-за долгов его компании. Сам Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Спартак Приговоры Россия ОАЭ Дубай
01 июля 2024, 01:35
Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро
Unsplash
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Испания одержала крупную победу над Грузией и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1.

Матч проходил на стадионе в Кельне. У победителей отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. При этом грузинам не удалось забить ни одного гола. Испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

«Красная фурия» стала четвертым участником четвертьфинала, присоединившись к командам Швейцарии, Германии и Англии.

Ранее англичане одолели словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Футболиста сборной Англии Джуда Беллингема назвали лучшим игроком встречи. Британцы встретятся в четвертьфинале со сборной Швейцарии.

Грузия Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024

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