«ВКонтакте» открыл спортивное медиа

Пост креативного редактора сообщества занял спортивный журналист и блогер Иван Карпов. Он прославился своими инсайдами в сфере футбола и материалами в ведущих спортивных изданиях России «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» появится его авторская колонка о событиях в российском и зарубежном футболе.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK - сразу решил, что это интересно», - заявил Карпов.

Креативный редактор «VK Спорт» добавил, что у социальной сети огромный потенциал и ресурс для создания и продвижения собственного медиа, которое привлечет большое количество аудитории, неравнодушной к спорту.

«Подписывайтесь на наше сообщество и получайте крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», - подчеркнул он.

В новом паблике появятся не только спортивные новости, но и тематические специальные проекты с уникальным контентом и эксклюзивные инсайды из спортивной отрасли.

Ранее школа авторов VK открыла бесплатный онлайн-курс «Что смешного?» Он предназначен для пользователей, нацеленных на создание вирусного контента и нативном продвижении своих блогов через юмористическое наполнение.