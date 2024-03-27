Виноградов рассказал об успехах волейболистов Подмосковья

«Весь минувший год прошел под знаком празднования отечественного волейбола. Эта дата, как вы сами понимаете, громкая, символическая. Все события, соревнования и мероприятия, проходившие в прошлом году, были посвящены ей. Мы вспоминали громкие победы, прославленных спортсменов, в том числе и подмосковных», - поделился собеседник «360».

По его словам, только за последнее десятилетие подмосковные волейболисты завоевали множество медалей. К примеру, воспитанник подмосковного волейбола из Коломны Александр Соколов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году.

«Женская волейбольная команда „Заречье-Одинцово“ становилась победителем европейского Кубка Вызова. Спортсмены этой же команды в этот же период дважды становились чемпионами Всемирной Универсиады, призерами молодежного чемпионата мира, победителями молодежных первенств мира и Европы. Они же на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Токио представляли Подмосковье как в классическом волейболе, так и в пляжном», - напомнил Виноградов.

В числе последних больших успехов он назвал победу команды «Заречье-Одинцово» по волейболу на снегу на первенстве страны. Это уже их третья победа на чемпионате России, заключил вице-президент федерации.