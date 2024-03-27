27 марта 2024, 17:05

Виноградов рассказал об успехах волейболистов Подмосковья

Телеканал «360»
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В 2023 году Россия отметила 100-летие отечественного волейбола. Большой вклад в его развитие внесли спортсмены из Подмосковья, многие из них завоевали медали на национальном и международном уровнях. Об этом в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал вице-президент Федерации волейбола Московской области Иван Виноградов.

«Весь минувший год прошел под знаком празднования отечественного волейбола. Эта дата, как вы сами понимаете, громкая, символическая. Все события, соревнования и мероприятия, проходившие в прошлом году, были посвящены ей. Мы вспоминали громкие победы, прославленных спортсменов, в том числе и подмосковных», - поделился собеседник «360».

По его словам, только за последнее десятилетие подмосковные волейболисты завоевали множество медалей. К примеру, воспитанник подмосковного волейбола из Коломны Александр Соколов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году.

«Женская волейбольная команда „Заречье-Одинцово“ становилась победителем европейского Кубка Вызова. Спортсмены этой же команды в этот же период дважды становились чемпионами Всемирной Универсиады, призерами молодежного чемпионата мира, победителями молодежных первенств мира и Европы. Они же на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Токио представляли Подмосковье как в классическом волейболе, так и в пляжном», - напомнил Виноградов.

В числе последних больших успехов он назвал победу команды «Заречье-Одинцово» по волейболу на снегу на первенстве страны. Это уже их третья победа на чемпионате России, заключил вице-президент федерации.

Спортсмены Россия
27 марта 2024, 10:58
Глава WADA объяснил Вовану и Лексусу, зачем был нужен «кейс с Валиевой»
РИА «Новости»
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Кейс с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства. Об этом в беседе с Вованом и Лексусом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Разговор с ним пранкеры вели от имени высокопоставленного африканского политика.

Кейс с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства. Об этом в беседе с Вованом и Лексусом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Разговор с ним пранкеры вели от имени высокопоставленного африканского политика.

Помимо этого, Банька признал, что претензии к лишенному статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носят геополитический характер.

«Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования», - добавил он.

Ранее гендиректор (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты тех, кто дал ей запрещенный препарат.

В начале марта Минспорта исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Процедуру провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

WADA Камила Валиева
27 марта 2024, 10:44
Банька захотел отговорить страны Африки от участия в Играх дружбы в России
РИА «Новости»
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Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом — пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.

«Мы должны объединиться как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти Игры дружбы в России крайне незначительными», - указал Банька Кроме того, глава WADA попросил своего собеседника (веря, что это африканский политик) повлиять на других политических лидеров континента, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.

«Нужно поговорить с другими африканскими лидерами, убедить их не участвовать в этих Играх», - пояснил он.

Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом - пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.

Африка WADA Россия
27 марта 2024, 10:30
Вован и Лексус обсудили с главой WADA участие стран в Играх дружбы
РИА «Новости»
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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу WADA Витольда Баньку. Разговор с ним они вели от имени «африканского политика». Одним из вопросов было участие стран во Всемирных играх дружбы. Информация о беседе появилась в Telegram-канале пранкеров.

«Итак, мы недовольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет», - заявил Банька пранкерам.

По его словам, участие стран в этом турнире является в большей степени политическим вопросом. Спортивным федерациям, по мнению главы WADA, нужно избегать этого мероприятия.

« Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. <…> И это событие - нечто вне системы», - добавил он.

Помимо этого, Банька попросил «африканского политика» переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.

WADA Россия
27 марта 2024, 00:58
Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память погибших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Футболисты сборной Франции и Чили почтили память погибших в теракте в Crocus City Hall минутой молчания. Перед началом товарищеского матча игроки собрались в центре поля.

Как ранее рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло радиостанции Europe 1 , «когда происходят такие события, необходима большая солидарность с русским народом».

По его словам, французская организация полностью солидарна с россиянами и коллегами в РФ. Минута молчания перед началом встречи - это выражение поддержки и соболезнований народу России от мирового футбольного сообщества.

Товарищеский матч начался на стадионе «Велодром» в Марселе.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил военнослужащих , участвовавших в задержании террористов, которые напали на Crocus City Hall. Он поблагодарил военных, добавив, что благодаря их работе радикалы понесут заслуженное наказание.

Футбол Россия Франция Стрельба в Crocus City Hall

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