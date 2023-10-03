Винер заявила, что Россия не принимает условие выступать в нейтральном статусе

Читайте нас в:

«Думаю, мы будем идти к тому, чтобы наш флаг продолжал подниматься дальше. Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть, <…> другого мы не понимаем и не принимаем», - процитировало Винер РИА «Новости».

Она рассказала о том, как даже шестилетние дети на концертах «поднимают ручки, и у них ноготочки раскрашены в триколор». Эти дети уже патриоты, заметила Ирина Винер. При этом россияне вынуждены унижаться и ехать на соревнования, где ни один болельщик не поднимет флаг их страны и никто не будет скандировать гимн. По мнению Винер, надо защищать российских спортсменов, не стоит «терпеть унижения».

Она назвала «обыкновенным фашизмом» решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян.

Россия не принимает условие выступать под нейтральным статусом - это все равно, что сдаться. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, выступая в Москве на первом российском форуме спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт».