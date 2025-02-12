Винер покинет пост главного тренера России по художественной гимнастике

«Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача - не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд», - объяснила она Винер свое решение.

Она также добавила, что многие из ее учеников уже и сами являются выдающимися наставниками, и они смогут сохранить традиции российской гимнастики и воспитать следующее поколение спортсменов.

Винер поблагодарила коллег по цеху, болельщиков и спортсменов, с которыми прошла долгий путь, и подчеркнула, что оставляет художественную гимнастику в надежных руках.

В октябре 2024 года Винер также ушла с поста главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. На этой должности наставница получала зарплату в размере 168 тысяч рублей.